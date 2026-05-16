"Es lamentable, pero muy…": Duco destacó los beneficios "intactos" tras cancelación de Juegos Nacionales y Paranacionales

Natalia Duco cancelación Juegos Nacionales

Por: Paula Osorio

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La ministra del Deporte, Natalia Duco, enfrentó las críticas generadas por la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026. La secretaria de Estado respaldó la determinación adoptada por su cartera tras los recortes de fondos decretados por el Gobierno y realizó un análisis por las consecuencias en las disciplinas de elite.

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Según Cooperativa, la jefa de cartera explicó que todas las secretarías ministeriales debieron asumir una disminución obligatoria del tres por ciento en sus arcas fiscales. En esa línea, dijo de forma textual que "esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable, pero muy seria y muy estudiada".

El plan implementado buscó proteger el financiamiento directo de los competidores locales, debido a que la cancelación del megaevento permite mantener el sueldo de las becas e incentivos económicos de los deportistas.

"El sueldo de la beca PRODDAR de los deportistas y el dinero que se le da a todas las federaciones deportivas se mantiene intacto", agregó. Luego aseguró que los atletas de alto rendimiento no experimentarán inconvenientes para competir durante esta temporada.

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Finalmente, la representante gubernamental aclaró que las competencias específicas de cada disciplina deportiva se desarrollarán de acuerdo con el calendario anual establecido y los respectivos campeonatos federados contaran con el financiamiento necesario asegurado por la administración central para asegurar la continuidad de los selectivos.

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