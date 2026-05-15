"Yo no sé qué tan inocente se puede ser": Kaiser apuntó a quienes creyeron en expulsión de migrantes en el primer día de gobierno

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó la reciente polémica del presidente, José Antonio Kast quien aseguró que no era verdad que "el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes'… Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal". Los dichos del mandatario generaron gran controversia y bajo ese contexto el exdiputado aseguró que "uno tiene que hacerse cargo de esas promesas".

En una conversación con Radio Pauta, Kaiser comentó que, "si alguien creyó que eso iba a suceder el primer día, bueno, yo no sé qué tan inocente se puede ser". Bajo ese contexto, le preguntaron acerca de la "metáfora" que usó el presidente, sin embargo, el excandidato comentó irónicamente que se trata de una hipérbole.

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En ese sentido, Kaiser aseguró que el comentario del jefe de estado no fue la más adecuada."Yo creo que uno hace promesas en campaña. Uno tiene que hacerse cargo de esas promesas, y ahora le toca al presidente de la República y a su administración hacer viable que esas 300 o 400 mil personas que se encuentran ilegalmente en el país, lo abandonen", aseveró.

"Ahora, si alguien creyó que eso iba a suceder el primer día, bueno, yo no sé qué tan inocente se puede ser", agregó. En esa línea, indicó que lo que más impacto del comentario del presidente es, "la palabra metáfora de la cual se cuelgan, por lo demás".

"Si al final uno de repente dice una palabra que no necesariamente está describiendo lo que uno… Miren, tengo que andar defendiendo al presidente, si yo no soy de Gobierno", finalizó entre risas.

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