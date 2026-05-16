"Hija de p#!4, hablabas con…": Nuevos antecedentes remecen a Américo por caso de violencia contra Yamila Reina

Américo violencia intrafamiliar Yamila Reyna

Por: Paula Osorio

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El cantante de cumbia "Américo" enfrenta una dura formalización por cargos de lesiones y daños en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), acción legal que fue interpuesta por su expareja, la conocida actriz y conductora de televisión Yamila Reyna.

De acuerdo con los documentos exhibidos por T13, el episodio más violento ocurrió tras la presentación del artista en el Maule. En el trayecto de regreso a Santiago, el músico habría reaccionado con extrema agresividad al revisar el celular de la víctima. El texto judicial detalla que el intérprete la insultó gritándole "Hija de puta, hablabas con otro", para luego agredirla físicamente.

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El informe legal expone que el cantante tomó del cabello a la animadora, lanzándola directo al suelo. Posteriormente, el imputado le habría propinado un golpe de puño en la cara. La denunciante aseguró ante la justicia que este tipo de escenas de celos se repitieron constantemente en el tiempo.

“La tomó del cabello y la lanzó al suelo, para luego golpearla con un golpe de puño en los labios y otro en el rostro”, detalla parte del documento revelado durante la formalización.

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Entre los antecedentes previos se sumó un ataque físico ocurrido en noviembre pasado durante la celebración de cumpleaños de la comediante. También se acusaron reiterados hostigamientos telefónicos bajo los efectos del alcohol cuando el vocalista se encontraba de gira en el norte.

Si vives o presencias un episodio de violencia, puedes llamar a Carabineros al 133, a la PDI al 134 o al Fono Familia de Carabineros 149.

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