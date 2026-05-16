¿Deja el Midtjylland?: Darío Osorio rompe el silencio sobre su posible salto a la Premier League

Darío Osorio rompe el silencio sobre su posible salto a la Premier League

Por: Kevin Vejar

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Tras otra temporada como una de las figuras del FC Midtjylland, el futuro de Darío Osorio parece estar lejos del fútbol danés, y mientras su nombre suena con fuerza en tres elencos de la prestigiosa Premier League, el atacante chileno por fin rompió el silencio y dio luces sobre el próximo paso de su carrera.

Luego de consagrarse como campeón de la Copa de Dinamarca, el seleccionado nacional conversó con el medio Campo DK, y si bien hace no mucho renovó su vínculo con la institución hasta junio de 2030, no escondió su ilusión ante la chance de fichar por Bournemouth, Crystal Palace o Everton de Inglaterra.

"Sí, me gustaría tener la oportunidad. Me siento preparado, y me gustaría dar el siguiente paso en mi carrera", expuso el formado en Universidad de Chile, aunque también fue enfático en que debe resolverlo con la dirigencia: "Aún no he hablado con ellos, más adelante nos sentaremos a hablar y a analizar qué es lo mejor".

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"Me siento preparado y quiero dar el siguiente paso en mi carrera. Pero todavía no he hablado con ellos al respecto y tampoco conozco sus planes", insistió, pues según los trascendidos, el club danés estaría dispuesto a dejarlo partir, pero espera recibir más de 20 millones de euros por la carta del extremo de 22 años.

Darío Osorio comienza a despedirse del Midtjylland

Finalmente, Darío Osorio sorprendió con un mensaje que varios perciben como una emotiva despedida del FC Midtjylland, y cómo no si fue el equipo que le abrió las puertas en el 'Viejo Continente': "Quiero que me recuerden por sonreír y reír, por pasarlo bien aquí, y sobre todo por disfrutarlo más que nada".

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