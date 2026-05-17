"Va a depender de él": En la U rompen el silencio sobre el futuro de querido jugador

Si bien Universidad de Chile está recién llegando a la mitad de una irregular campaña, en la interna del Centro Deportivo Azul ya se volvió tema de conversación la próxima temporada, particularmente por lo que podría ser el adiós de uno de los jugadores y referentes más queridos por la hinchada de la U.

Por supuesto, hablamos de Marcelo Díaz, mediocampista que con 39 años ya estaría considerando su retiro para fines de 2026, precisamente cuando concluya su contrato con el 'Romántico Viajero', y ahora fue el gerente deportivo Manuel Mayo quien, en diálogo con La Magia Azul, reveló la postura de la institución.

"Con 'Chelo', en parte mía personal y del club, la realidad que tenemos una relación muy cercana con él, día a día conversamos y tomamos café, está preocupado de muchas cosas en el club, ama al club, su aporte es muy importante tanto dentro como fuera de la cancha como capitán", expresó el directivo de Azul Azul.

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La U deja la renovación en manos de Marcelo Díaz

En esa línea, aseguró que permitirán que sea el jugador quien decida si extiende o no su vínculo: "Por todo lo que le ha entregado al club en su primera etapa, ahora que nos vino a ayudar en esta transición, él se ha ganado la posibilidad de decidir hasta cuando jugará, él también es inteligente y competitivo, es grande para saber hasta cuando le va a dar el cuerpo".

La U permitirá que Marcelo Díaz decida su renovación.

"Él lo va a decidir, lo hemos conversado, está muy bien esa relación de ver ese momento justo, así que no habrá problema y él cuando decida dejar el fútbol, se va a despedir en su casa, con toda la gente como tiene que ser por todo lo que le ha entregado al club. Va a depender de él", sentenció Mayo sobre Marcelo Díaz.

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