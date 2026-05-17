"Va a depender de él": En la U rompen el silencio sobre el futuro de querido jugador

La U rompe el silencio sobre el futuro de querido jugador

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera

Set, partido y liderato: Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera
Colegio Médico recorte Salud

"Se ve sumamente difícil no tocar la atención": Colmed llama a negociación con el Gobierno para "revertir recorte" en Salud
La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal

"Un gol de otro partido": La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal
biministro Daniel Mas gestión Gobierno

"No nos pidan más gestión de lo que hemos podido": Biministro Más respondió a críticas por avances del Gobierno
ministra Ximena Lincolao Ley de Lobby Google Meta

Ministra Lincolao en la mira: Se reunió con estas dos gigantes multinacionales sin registro de Ley de Lobby
Sevilla de Alexis y Suazo evita el descenso, Cepeda y el Elche siguen sufriendo

¡Queda solo una fecha!: Sevilla de Alexis y Suazo evita el descenso, Cepeda y el Elche siguen sufriendo
Manu Tv maltrato animal

¿Quién es y qué dijo? Panelista "Manu Tv" respondió a acusaciones por maltrato animal: "No pensé que fuera tan grave"
Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC

Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC: ¿Llega ante Barcelona?
Padres de Joven Duchenne La Moneda

"No nos recibieron, ni llegamos a la meta": Tras 32 días de caminata, padres de joven con Duchenne no fueron recibidos por el Gobierno
Fernando Gago toma tajante decisión con Marcelo Díaz en la U

Mientras piensa en el retiro: Fernando Gago toma drástica decisión con Marcelo Díaz en la U

Si bien Universidad de Chile está recién llegando a la mitad de una irregular campaña, en la interna del Centro Deportivo Azul ya se volvió tema de conversación la próxima temporada, particularmente por lo que podría ser el adiós de uno de los jugadores y referentes más queridos por la hinchada de la U.

Por supuesto, hablamos de Marcelo Díaz, mediocampista que con 39 años ya estaría considerando su retiro para fines de 2026, precisamente cuando concluya su contrato con el 'Romántico Viajero', y ahora fue el gerente deportivo Manuel Mayo quien, en diálogo con La Magia Azul, reveló la postura de la institución.

"Con 'Chelo', en parte mía personal y del club, la realidad que tenemos una relación muy cercana con él, día a día conversamos y tomamos café, está preocupado de muchas cosas en el club, ama al club, su aporte es muy importante tanto dentro como fuera de la cancha como capitán", expresó el directivo de Azul Azul.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

La U deja la renovación en manos de Marcelo Díaz

En esa línea, aseguró que permitirán que sea el jugador quien decida si extiende o no su vínculo: "Por todo lo que le ha entregado al club en su primera etapa, ahora que nos vino a ayudar en esta transición, él se ha ganado la posibilidad de decidir hasta cuando jugará, él también es inteligente y competitivo, es grande para saber hasta cuando le va a dar el cuerpo".

La U permitirá que Marcelo Díaz decida su renovación.

"Él lo va a decidir, lo hemos conversado, está muy bien esa relación de ver ese momento justo, así que no habrá problema y él cuando decida dejar el fútbol, se va a despedir en su casa, con toda la gente como tiene que ser por todo lo que le ha entregado al club. Va a depender de él", sentenció Mayo sobre Marcelo Díaz.

Te puede interesar: "Un gol de otro partido": La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera

Set, partido y liderato: Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera
Colegio Médico recorte Salud

"Se ve sumamente difícil no tocar la atención": Colmed llama a negociación con el Gobierno para "revertir recorte" en Salud
La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal

"Un gol de otro partido": La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal
biministro Daniel Mas gestión Gobierno

"No nos pidan más gestión de lo que hemos podido": Biministro Más respondió a críticas por avances del Gobierno
ministra Ximena Lincolao Ley de Lobby Google Meta

Ministra Lincolao en la mira: Se reunió con estas dos gigantes multinacionales sin registro de Ley de Lobby
Sevilla de Alexis y Suazo evita el descenso, Cepeda y el Elche siguen sufriendo

¡Queda solo una fecha!: Sevilla de Alexis y Suazo evita el descenso, Cepeda y el Elche siguen sufriendo
Manu Tv maltrato animal

¿Quién es y qué dijo? Panelista "Manu Tv" respondió a acusaciones por maltrato animal: "No pensé que fuera tan grave"
Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC

Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC: ¿Llega ante Barcelona?
Padres de Joven Duchenne La Moneda

"No nos recibieron, ni llegamos a la meta": Tras 32 días de caminata, padres de joven con Duchenne no fueron recibidos por el Gobierno
Fernando Gago toma tajante decisión con Marcelo Díaz en la U

Mientras piensa en el retiro: Fernando Gago toma drástica decisión con Marcelo Díaz en la U
Destapan razón clave por la que Alexis Sánchez se convertiría en refuerzo de la U

Destapan razón clave por la que Alexis Sánchez puede llegar a la U: "Están dispuestos a..."
Natalia Duco cancelación Juegos Nacionales

"Es lamentable, pero muy…": Duco destacó los beneficios "intactos" tras cancelación de Juegos Nacionales y Paranacionales
Darío Osorio rompe el silencio sobre su posible salto a la Premier League

¿Deja el Midtjylland?: Darío Osorio rompe el silencio sobre su posible salto a la Premier League
Américo violencia intrafamiliar Yamila Reyna

"Hija de p#!4, hablabas con…": Nuevos antecedentes remecen a Américo por caso de violencia contra Yamila Reina
Corte de Apelaciones rechaza amparo Joaquín Lavín León

Corte respondió a recurso de la defensa de Joaquín Lavín León para sacarlo de prisión preventiva: ¿Qué dice el fallo?
Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

¡Los quieren sí o sí!: Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes
diputada-Tatiana-Urrutia-respaldo-boric-amenazas

"Fuerza compañera, no estás sola": Ex Pdte. Boric respaldó a diputada que acusó amenazas incitadas por un sector de la Cámara
Ricardo Gareca se desahoga con curioso consejo a La Roja y su nuevo DT

Ricardo Gareca se desahoga con curioso consejo a La Roja y su nuevo DT: "Se fueron quedando..."
pasajero homofobo-racista penas

"Es un problema ser gay (...) Eres un mono": Las penas que arriesga pasajero homófobo-racista que ya fue despedido de su empleo
VIDEO | ¡Parecía batalla campal! Captan feroz pelea a combos y palos entre guardias y delincuentes en supermercado de Valparaíso

VIDEO | ¡Parecía batalla campal! Captan feroz pelea a combos y palos entre guardias y delincuentes en supermercado de Valparaíso