Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC: ¿Llega ante Barcelona?

Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC

Por: Kevin Vejar

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Noche agridulce la que vivió Universidad Católica en su visita al estadio Municipal Lucio Fariña, y es que si bien vencieron por 2-0 a Deportes Limache, Fernando Zampedri tuvo que abandonar el encuentro en ambulancia, y hoy los cruzados actualizaron el estado del jugador de cara a una semana clave de la temporada.

Así es, con anotaciones del propio 'Toro' y Juan Francisco Rossel, la 'Franja' superó al conjunto 'tomatero' por la duodécima fecha de la Liga de Primera, triunfo que se vio completamente empañado por la situación de su goleador, que sufrió un traumatismo cráneo nasal tras un fuerte choque con un rival.

En medio de la preocupación de sus hinchas, el club dio a conocer el esperado parte médico: "El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, pasó buena noche en su domicilio hasta donde fue derivado luego de los exámenes realizados, la noche del sábado, en la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo".

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"El escáner al que se sometió el jugador arrojó una fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique. Se indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo. La mañana de este domingo Fernando Zampedri acompañó al equipo en la práctica realizada tras el juego ante Limache", concluye el comunicado.

Zampedri podría ser baja contra Barcelona y Colo Colo

Panorama complejo para Universidad Católica considerando que este jueves debe recibir a Barcelona de Ecuador en un duelo clave por sus aspiraciones de avanzar a octavos de final de Copa Libertadores, y solo tres días después (domingo) se medirá ante Colo Colo en el torneo local, ambos partidos donde ya está en duda la presencia de Zampedri.

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