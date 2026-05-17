"No nos pidan más gestión de lo que hemos podido": Biministro Más respondió a críticas por avances del Gobierno

biministro Daniel Mas gestión Gobierno

Por: Paula Osorio

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El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, salió al paso de las críticas a los avances en la gestión del Gobierno del presidente José Antonio Kast a dos meses de su asunción.

En el programa Mesa Central de Canala 13, el titular de ambas carteras se defendió de los cuestionamientos de la oposición respecto a los proyectos prioritarios y la tramitación del buque insigne del oficialismo: La megarreforma.

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Sobre ese tema, resaltó que es “un paquete que busca pasar del 2 al 4% de crecimiento en el largo periodo y 300 mil empleos”.

Respecto a los reproches por el avance de la actual administración en sus primeras semanas, la autoridad fue categórica en su diagnóstico técnico y argumentó de forma textual: "Son sólo 67 días, no nos pidan más gestión de lo que hemos podido hacer en estos pocos días".

En esa misma línea, el ministro complementó su postura señalando que "hemos recibido un Estado abandonado. Es un archipiélago de instituciones sin un propósito común".

La autoridad también aprovechó la instancia para lanzar una dura advertencia sobre la realidad financiera de Codelco tras los recientes cambios en su directorio, cuestionando los altos niveles de endeudamiento de la corporación y acusó que un grupo de ejecutivos le oculta información clave a la mesa directiva.

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Finalmente, el biministro encendió las alarmas corporativas al afirmar textualmente que la minera estatal "es una compañía, sin duda, que está fuera de control".

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