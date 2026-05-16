Corte respondió a recurso de la defensa de Joaquín Lavín León para sacarlo de prisión preventiva: ¿Qué dice el fallo?

Corte de Apelaciones rechaza amparo Joaquín Lavín León

Por: Paula Osorio

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La estrategia legal del exdiputado Joaquín Lavín León enfrentó un momento clave ante los tribunales de alzada de la capital, puesto que la Segunda Sala del tribunal determinó el destino de la solicitud de amparo presentada hace algunos días.

Con dicha acción, los representantes legales de Lavín buscaban sacarlo de la prisión preventiva que pesa sobre él por presunto fraude al fisco.

Sin embargo, según indicó CNN Chile, se estimó que el recurso no es el mecanismo idóneo para cuestionar la reclusión. De esta manera, los ministros establecieron que los cuestionamientos debieron canalizarse formalmente mediante una apelación ordinaria de las cautelares.

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La controversia escaló luego de que la defensa de Lavín Jr. acusara supuestas irregularidades en las acusaciones que gatillaron su encierro. No obstante, el abogado del imputado acusó que la fiscalía sumó antecedentes de manera imprevista que no formaban parte del desafuero previo.

“Del análisis comparativo entre el texto del recurso, los hechos contenidos en la formalización y aquellos incluidos en el procedimiento de desafuero, es posible concluir que la decisión recurrida solo consideró modificaciones que constituyen precisiones o ampliaciones del mismo núcleo fáctico”, sostuvo la justicia.

En simple, los integrantes de la sala judicial rechazaron la solicitud que buscaba la libertad del excongresista. El dictamen final de los jueces de alzada determinó que las modificaciones fácticas presentadas representan meras precisiones de los mismos hechos indagados.

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Con este veredicto, el exmiembro de la Cámara de Diputados deberá permanecer recluido en prisión mientras avanza el proceso de investigación.

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