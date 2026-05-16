¡Los quieren sí o sí!: Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

Si bien Colo Colo ha sabido cumplir una buena campaña este 2026, donde marchan líderes de la Liga de Primera y siguen con chances de avanzar a semifinales de la Copa de la Liga, siempre hay correcciones por hacer, por lo que Fernando Ortiz ya habría fijado sus dos grandes prioridades de cara al mercado de fichajes.

Así es, el cuerpo técnico liderado por el 'Tano' no estaría del todo conforme con las variantes que ofrece el plantel del Cacique actualmente, por lo que ya le habría hecho saber a la dirigencia las incorporaciones que necesitará una vez que se abra el libro de pases, las cuales apuntan a potenciar tanto el ataque como la defensa.

Uno de los puestos en cuestión es el lateral derecho, donde las constantes rotaciones entre Jeyson Rojas y Matías Fernández dejan en evidencia que ninguno termina de convencer al estratega, situación llamativa considerando que el ex Independiente del Valle llegó precisamente para la presente campaña.

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El otro refuerzo que meditan seriamente en Macul es el de un extremo, y aunque lo ideal sería que juegue por ambos perfiles, el foco de Ortiz es sumar una cara nueva por el costado derecho, donde esta temporada sufrió las bajas de Cristián Zavala, que se fue a Coquimbo Unido, y Marcos Bolados por lesión.

Fernando Ortiz pide un lateral derecho y un extremo para los albos.

Luciano Cabral sigue en la órbita de Colo Colo

Cabe mencionar que la contratación de un lateral y un extremo no imposibilita en lo absoluto a Colo Colo el arribo de un tercer refuerzo, más aún considerando que Luciano Cabral sigue siendo la gran obsesión de Aníbal Mosa, quien habría propuesto al volante de Independiente como una opción en el mercado que se avecina.

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