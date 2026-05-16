Destapan razón clave por la que Alexis Sánchez puede llegar a la U: "Están dispuestos a..."

Quedando solo dos jornadas para que finalice La Liga española, todo parece indicar que Alexis Sánchez abandonará el Sevilla, y mientras el nombre del atacante está siendo vinculado con diversos equipos de todo el mundo, salió a la luz la gran razón por la que su futuro podría estar en Universidad de Chile.

Con 37 años, el goleador histórico de la Selección Chilena estaría viviendo sus últimos días en el fútbol europeo, y según indicó El Deportivo de La Tercera, Fernando Felicevich ya se encuentra en España para resolver la salida de su representado, que finaliza contrato con los nervionenses el 30 de junio.

Pero eso no es todo, pues el citado medio fue mucho más allá y desató la expectación de los hinchas azules: "Mientras en Brasil aseguran que el futbolista está siendo tentado por Inter de Porto Alegre, en Universidad de Chile se ilusionan con la posibilidad de que el tocopillano firme en el equipo de sus amores".

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😰✈️🇪🇸⚽ ¿Regresará a Chile? Avisan que Alexis Sánchez encabezará la poda masiva del Sevilla



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Además, pese a que los altos mandos del 'Romántico Viajero' aún no han puesto en marcha la operación para hacerse con los servicios del 'niño maravilla', la opción está más que latente: "Si bien reconocen que no existen acercamientos concretos, las puertas del Centro Deportivo Azul siempre estarán abiertas para él".

La U quiere a Alexis Sánchez por su Centenario

Finalmente, el portal informativo asegura que Azul Azul no pondría mayores complicaciones en su oferta para Alexis Sánchez debido al Centenario del club en 2027: "Por el futbolista están dispuestos a realizar esfuerzos económicos, considerando el plus que daría sumarlo justo en el año del centenario del equipo laico".

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