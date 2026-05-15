VIDEO | ¡Parecía batalla campal! Captan feroz pelea a combos y palos entre guardias y delincuentes en supermercado de Valparaíso

Momentos de gran violencia se vivieron en un supermercado Líder en Valparaíso, donde un grupo de ladrones protagonizó una riña con guardias de seguridad tras intentar llevarse productos sin pagar.

Según los antecedentes, el grupo llamó la atención de los guardias debido a una “actitud sospechosa”. Poco después, el personal de seguridad detectó que ocultaban productos entre la ropa y, al momento de ser sacados del supermercado, comenzó el enfrentamiento.

La disputa se volvió cada vez más violenta cuando los presuntos mecheros comenzaron a enfrentar a los guardias con diversos objetos en plena entrada del local comercial. Ante la agresión, el personal de seguridad respondió y se produjo una extensa pelea frente a los clientes que se encontraban en el supermercado.

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Toda la secuencia quedó captada por las cámaras de vigilancia del recinto. En los registros, recogidos por 24 Horas, se observa el inicio de la agresión protagonizada por los antisociales y el momento en que posteriormente escaparon en un automóvil.

Hasta ahora no hay personas detenidas por el hecho y las diligencias investigativas continúan desarrollándose. Asimismo, las autoridades informaron que no se registraron lesionados de gravedad tras el incidente en Valparaíso.

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