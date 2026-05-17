Mientras piensa en el retiro: Fernando Gago toma drástica decisión con Marcelo Díaz en la U

Fernando Gago toma tajante decisión con Marcelo Díaz en la U

Por: Kevin Vejar

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Este domingo desde las 15:00 horas, Universidad de Chile visita a Cobresal por la duodécima fecha de la Liga de Primera, encuentro donde el entrenador Fernando Gago daría una clara señal respecto a uno de los temas más comentados en la interna de los azules: el posible retiro de Marcelo Díaz, ídolo y capitán del club.

Efectivamente, para el compromiso que se llevará a cabo en el estadio El Cobre de El Salvador, el cuerpo técnico liderado por 'Pintita' tuvo que realizar una serie de modificaciones en la plantilla por diversas lesiones y bajas, aunque entre los citados hay una llamativa ausencia que pasa solo por decisión del DT.

Se trata precisamente del 'Chelo', quien según palabras del propio estratega argentino, ya había superado sus molestias físicas antes del compromiso frente a Unión La Calera, pero no fue considerado ya que "debía ponerse a punto", por lo que, en teoría, su regreso se aplazaría hasta este fin de semana.

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Marcelo Díaz no fue citado por Fernando Gago para duelo ante Cobresal.

Sin embargo, como ha sido la tónica en gran parte de la temporada bajo la dirección de Fernando Gago, el mediocampista nuevamente quedó fuera de la lista de citados y no viajó junto a sus compañeros, tajante decisión del técnico que llega justo cuando 'Carepato' medita colgar los botines cuando concluya la campaña.

La U respetará la decisión de Marcelo Díaz

Cabe mencionar que además de los rumores de su retiro, también trascendió la postura de Universidad de Chile, y es que reconociendo su peso como referente, esperarán que sea el propio Marcelo Díaz quien defina si jugar o no al menos un año más con el club de sus amores, pero la poca consideración de Gago influiría bastante.

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