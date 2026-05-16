Ricardo Gareca se desahoga con curioso consejo a La Roja y su nuevo DT: "Se fueron quedando..."

A casi un año de su salida, el desastroso ciclo de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena continúa generando ecos, y es que fue el propio entrenador quien repasó su fracaso e incluso se animó a dejarle algunos consejos tanto al combinado nacional como a quien asuma próximamente el cargo.

En diálogo con Puede Pasar de DSports Radio, el DT explicó las claves que marcaron su proceso que finalizó con La Roja como colista de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, lo cual, a su juico, pasó más por la selección misma que por su trabajo en el banco: "Chile, para mí, está en un período de poca paciencia".

"Vino de una etapa muy linda, que ganó dos Copas América seguidas, tenían aspiraciones más importantes. Pero la realidad es que se fueron quedando y ahora están en un proceso de ansiedad", profundizó, dejando de lado que en su paso por Juan Pinto Durán registró 1 triunfo, 4 empates y 8 derrotas en partidos oficiales.

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Y si eso no era suficiente, casi en una especie de desahogo, el trasandino acusó que los altos mandos de la Selección Chilena no están dando el tiempo necesario para que un entrenador se afiance : "Tienen el deseo de estar en momentos destacados, como los que ya tuvieron. Por eso, se apuran y los procesos se interrumpen".

🗣️ "Chile, para mí, está en un período de poca paciencia. Vino de una etapa muy linda, que ganó dos Copa América seguidas, tenían aspiraciones más importantes. Pero la realidad es que se fueron quedando y ahora están en un proceso de ansiedad, con el deseo de estar en momentos… pic.twitter.com/jRpseDx9l9 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) May 15, 2026

La solución de la Selección Chilena, según Gareca

Finalmente, mientras continúa la interminable búsqueda del nuevo estratega, Ricardo Gareca le aconsejó a La Roja y todo su círculo entregarle más apoyo a quien se atreva a asumir el desafío: "Tiene que encontrar un cuerpo técnico que encuentre una línea de juego, que los respalden. Si no, va a ser muy difícil".

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