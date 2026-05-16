"Fuerza compañera, no estás sola": Ex Pdte. Boric respaldó a diputada que acusó amenazas incitadas por un sector de la Cámara

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Por: Paula Osorio

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El ex presidente de la República, Gabriel Boric, entregó un explícito mensaje de apoyo a la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, luego de que la parlamentaria denunciara masivas amenazas en su contra. A través de un breve comentario en redes sociales, el ex mandatario manifestó textualmente su respaldo escribiendo "Fuerza compañera. No estás sola".

La situación se originó a raíz de un conflicto reglamentario ocurrido al interior de una de las comisiones legislativas del Congreso Nacional. Según explicó la propia legisladora Urrutia en su cuenta de Instagram, la disputa inicial con el presidente de dicha instancia derivó en acusaciones públicas. La diputada acusó que personeros del Partido Republicano subieron información sin sustento y usaron fotografías personales para atacarla.

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"Distintos diputados del Partido Republicano (el partido del Presidente) que no estaban en la comisión, subieron a sus redes acusaciones sin sustento. Grabaron videos dramáticos y usaron fotos mías, sin siquiera tener idea de lo que realmente pasó", acusó.

El resultado de esta acción escaló rápidamente provocando una ola de duros insultos, descalificaciones y explícitos deseos de daño en sus plataformas sociales. Ante este escenario, la congresista frenteamplista enfatizó que en la actividad política actual se normaliza de forma preocupante la violencia ante cualquier diferencia legítima.

Asimismo, la autoridad recalcó que es "una total hipocresía utilizar discursos pacíficos mientras se incita activamente a la agresividad".

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Finalmente, Urrutia aseguró que continuará ejerciendo con firmeza cada una de sus labores parlamentarias y cerró su declaración afirmando que el país merece una discusión pública seria y que resguarde los estándares democráticos.

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