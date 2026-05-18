Set, partido y liderato: Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera

Una verdadera fiesta la que se vivió hoy en el Estadio Monumental, donde Colo Colo no desaprovechó el tropiezo de Deportes Limache y, con un resultado simplemente tenístico, aplastó por 6-2 a Ñublense, victoria con la que los albos se escaparon en lo más alto de la tabla de la Liga de Primera 2026.

Leandro Hernández, Joaquín Sosa, Javier Correa (x2), Arturo Vidal y Lautaro Pastrán anotaron para la goleada del Cacique, mientras que los descuentos del conjunto visitante vinieron por parte de Diego Sanhueza y un autogol del propio 'king', aunque esto no empañó el trabajo de los dirigidos de Fernando Ortiz.

Con este triunfo, el elenco 'popular' alcanzó los 27 puntos tras doce jornadas del campeonato, sacándole cinco unidades de ventaja a su perseguidor más cercano: Huachipato, que luego de vencer a Unión La Calera, le quitó la segunda plaza a Limache, que cayó como local contra Universidad Católica, próximo rival de los albos.

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Colo-Colo derrotó por 6️⃣ - 2️⃣ a Ñublense en el Monumental por la jornada 12 de la Liga de Primera 🏆🇨🇱



Presentado por @jetour_chile#VamosColoColo pic.twitter.com/9HlAKMWZ5C May 17, 2026

Una vez concluido el compromiso, Ortiz fue consultado por la señal oficial de TNT Sports sobre si ahora se sienten aspirantes al título, y su respuesta fue tajante: "Al estar en esta institución, candidatos somos siempre. Más allá de que hoy estemos en una situación de primer lugar, siempre vamos a tener ese título por lo que representa la historia de este club".

Fernando Ortiz ya palpita el Clásico contra la UC

Y para finalizar, el 'Tano' se refirió a lo que será el mano a mano contra la UC el domingo que viene, al cual aparentemente llega lleno de confianza por lo que está mostrando su equipo: "Trabajando, sabiendo que es un rival difícil, es un Clásico, sabiendo que vamos a ir a proponer y a buscar un resultado como lo hacemos siempre".

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