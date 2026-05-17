Ministra Lincolao en la mira: Se reunió con estas dos gigantes multinacionales sin registro de Ley de Lobby

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, es cuestionada luego de una revelación periodística que advirtió reuniones bilaterales con altos representantes de dos connotadas multinacionales. Encuentros que no fueron ingresados formalmente a las plataformas públicas como lo exige la Ley de Lobby.

Según informó La Tercera, la primera reunión con autoridades de Google se concretó de manera remota durante las primeras semanas de abril. Encuentro que no sería el único a lo largo del tiempo.

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Si bien el equipo técnico del ministerio habría advertido previamente a la autoridad para registrar el encuentro y cumplir estándares de probidad, la ministra participó en otra cita con Meta que tampoco quedó registrada.

Las críticas recaen dado que la Ley 20.730 "regula la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares. Esto con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado".

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La ministra Lincolao explicó que las sesiones con las empresas tecnológicas tuvieron un carácter estrictamente técnico y administrativo. Asimismo, argumentó que el propósito exclusivo de los contactos era coordinar la recuperación del acceso a la consola del dominio web institucional.