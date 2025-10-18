Universidad de Chile comienza a despedirse de una querida figura del plantel: "Se cumple un ciclo"

La temporada 2025 entra en su recta final y los clubes ya comienzan a planificar lo que será el próximo año, como es el caso de Universidad de Chile, donde pese a la gran campaña de los azules, una de las figuras del plantel podría estar viviendo sus últimos meses en la institución, según el propio círculo del Romántico Viajero.

Fue Héctor 'Tito' Awad, conocido periodista y fanático de la U, quien en diálogo con Bolavip abordó el complejo momento de Leandro Fernández, atacante que ha sabido ganarse el cariño de la hinchada pero no lo pasa nada bien en la actualidad: "Sería muy injusto en decirle que se vaya porque ahora no ha hecho nada, si nos dio tanto".

Sin embargo, el comunicador fue enfático: "Pero a veces, los jugadores cumplen un ciclo en un sector, en un lugar del mundo donde ellos están, y puede ser que Lea lo haya cumplido". "Necesita aires nuevos, aunque no son tan nuevos, porque él salió de Defensa y Justicia. Yo creo que por la felicidad de él, se debiera ir", afirmó sobre el sondeo del club trasandino.

Leandro Fernández podría partir de la U.

Y para finalizar, Awad no descartó que el excéntrico delantero azul pueda revertir la situación: "Es recuperable, por donde se le mire. Hay que ponerle casi atención como a un niño chico. Como lo hizo Lucas Assadi, que contrató un psicólogo propio y se mentalizó en ser lo que debió ser desde hace mucho rato".

¿Cuándo juega la U?

Más allá de lo que ocurra con su futuro, lo cierto es que Leandro Fernández ya prepara junto a Universidad de Chile la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, llave que verá su encuentro de ida el próximo jueves 23 de octubre cuando reciban a los argentinos en el Estadio Nacional desde las 19:00 horas.

