¡Escondieron a un paciente! Clínica estética clandestina lanzó polémica defensa en plena fiscalización

Este martes, fiscalizadores descubrieron una alarmante escena dentro de una clínica estética clandestina que funcionaba de manera encubierta en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

Pasado el mediodía, funcionarios de la Seremi de Salud Metropolitana, acompañados por efectivos de Carabineros, acudieron a la “Klínica Figura Estética” para fiscalizar su documentación y permisos, momento en que se toparon con lo inesperado.

Para empezar, constataron que el establecimiento tenía permiso únicamente para realizar tratamientos menores, como la aplicación de bótox o colágeno, pero carecía de autorización para cirugías más complejas.

Sin embargo, lo más insólito vendría cuando, al abrir una puerta falsa en una de las paredes, los fiscalizadores hallaron a un paciente sedado y listo para someterse a cirugía, según detalló T13. Todo indica que se trataba de una abdominoplastia.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, en el lugar se practicaban de forma ilegal procedimientos como implantes mamarios y de glúteos, además de liposucciones y otras cirugías que únicamente pueden ser efectuadas por médicos acreditados en centros autorizados.

La insólita defensa

Las encargadas del establecimiento confrontaron a los periodistas que acudieron al lugar para cubrir el operativo. “¡Esto es privado porque yo lo pago! ¡¿ok?! ¡No hay puertas falsas!“, aseguraba una mujer en el lugar, afirmando que sí contaban con autorización.

Según las imágenes registradas por Tele13, en un momento otra de las personas que defendía las actividades del lugar exclamó a modo de defensa: “¡Todavía no hemos matado a nadie!”.

La “clínica” estética clandestina fue cerrada por la autoridad sanitaria, y fue necesario que personal médico externo interviniera para trasladar al paciente, quien se encontraba completamente sedado y a la espera de la cirugía.