Ex carabineros acusados por violación: Las claves para entender el caso, tras nuevo plazo de detención

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Por: Paula Osorio

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Carabineros de Chile vuelve a estar en el centro de la noticia. Esto ocurre luego de la grave denuncia interpuesta por una mujer. La víctima acusó a dos uniformados de la 8va Comisaría de Valparaíso por un presunto ataque sexual.

Tras la denuncia, la Prefectura de Carabineros de Valparaíso tomó medidas inmediatas. La institución policial confirmó la baja de los dos funcionarios involucrados. Además, anunciaron la ejecución de un sumario interno, según informó Radio ADN.

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Las Claves del Caso

La denuncia está en manos del Juzgado de Garantía de Valparaíso y, tras el control de detención, se resolvió ampliar el plazo de detención de los acusados a 72 horas.

La decisión, tomada por la magistrada Jeanette Oliva, obliga a que la audiencia para formalizar cargos y solicitar medidas cautelares quede fechada para este miércoles 8 de abril.

Desde la Fiscalía aseguraron que el hecho compone un delito flagrante y de alta gravedad, lo que decanta en la realización de una serie de investigaciones pendientes que obligan a la ampliación del plazo de detención.

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Los antecedentes dictan un caso de eventual delito de violación contra una persona mayor de edad en dependencias policiales, según se indicó en la audiencia. En esa línea se busca acreditar el grado de participación de los denunciados.

La Defensa

En cuanto a los abogados defensores de los imputados, manifestaron estar de acuerdo con la decisión de aumentar el plazo de detención de sus representados y apuntaron a "elementos confusos en la investigación".

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