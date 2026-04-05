"Mi amada mama, Eliana": Christell Rodríguez lamentó sensible fallecimiento de ser querido

Christell Rodríguez foto

Por: Paula Osorio

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La cantante e idola de niños y jóvenes, Christell Rodríguez, informó una lamentable noticia. A través de su cuenta de Instagram dio a conocer la muerte de un importante integrante de su familia.

Se trata del deceso de su abuela Eliana, a quien ella nombra con cariño como "mama". Así lo comunicó en una historia de su red social, según señaló T13.

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La noticia toma mayor relevancia al recordar que Christell está en la semana número 22 de su embarazo.

Con una fotografía junto a su abuela y su pareja, la comunicadora escribió: "Así te recordaré mi amada 'mama' Eliana, con tu sonrisa y tus canciones".

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"Muy segura sabías que mi bebé sería un varón, se que confabulaste con papá Dios y la abuelita de Roberto para que llegara a nuestras vidas", continuó.

Finalmente, la intérprete cerró su sentida dedicatoria con un: "Descansa en paz mi viejita, en los brazos de papá".

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