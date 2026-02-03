El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo
José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

“Buscan el poder mal entendido”: José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

¡Ya tendrían la fórmula! La propuesta de Conmebol para sumar a México y EEUU a Libertadores
El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo

En medio de las reacciones políticas al anuncio, el presidente Gabriel Boric respondió a los cuestionamientos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien calificó como un “amarre” la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.

Recordemos que el dirigente republicano aseguró que la postulación de la ex presidenta Bachelet a la ONU constituye “el amarre más grande que está dejando el Gobierno saliente” y que, en su opinión, es una “candidatura que nace muerta”.

Frente a eso, el mandatario reaccionó a las críticas señalando que era una muestra de “pequeñez” y "frivolidad” reducir la postulación de Bachelet a un amarre. En su mensaje, destacó los hitos que la expresidenta marcaría si llegara a ocupar el cargo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“La candidatura de la ex Presidenta Bachelet fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre de 2025. Sería la primera chilena y la primera mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X. 

Al final, Boric dejó una respuesta directa a las críticas de Squella: “Calificarla de “amarre” es de una pequeñez y frivolidad tremenda. Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”. 

Candidatura de Bachelet recibe apoyo de México y Brasil 

Pese a que la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet contó con el respaldo de Brasil y México, para Squella este hecho no refuerza la postulación, sino que, por el contrario, juega en su contra.

“Si se puede elegir con pinza los países que no debieran estar detrás de una candidatura, es de los países donde sistemáticamente el presidente, durante los últimos cuatro años, ha cuestionado al primer mandatario de Estados Unidos son precisamente Brasil y México. En consecuencia, nosotros creemos que esto es una maniobra política amarrando a esta candidata para que el nuevo gobierno tenga que hacerse cargo de algo que es totalmente inviable”, opinó el senador. 

Te puede interesar: ¿La derecha dividida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU

NOTAS DESTACADAS

¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo
Colo Colo tiene listo al bombazo del mercado.

¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo
José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

“Buscan el poder mal entendido”: José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

¡Ya tendrían la fórmula! La propuesta de Conmebol para sumar a México y EEUU a Libertadores
El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo
El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!
U de Chile lucha por renovar a su figura.

Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?
Colo Colo suma nuevo drama por culpa del Sifup.

¿Tendrá consecuencias? Sifup carga contra Colo Colo por polémica situación con jugadores del plantel
Desde Boca Juniors aclaran interés en figura de Colo Colo.

¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura de Colo Colo
"Bichi" Borghi se lanza contra la Liga de Primera.

VIDEO | "Bichi" Borghi estalla contra el fútbol chileno tras la primera fechada: "El Campeonato es una..."
Sevilla de Alexis Sánchez no lo pasa bien en España.

VIDEO | Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo pasan bien en Sevilla: hinchas hacen "apretón" por pésimo momento
anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla

Verano sin imprevistos: anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla
U de Chile ficha al nuevo Lucas Cepeda.

¿Copiándole a Colo Colo? U de Chile sorprende en el mercado y ficha al "nuevo Lucas Cepeda"
Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

¿No será mucho? Impuestos se quedan con casi la mitad de premio de Alcaraz en Australian Open