El tenso choque entre Squella y presidente Boric por candidatura de Bachelet ¡Republicano la tildó de “amarre”!

En medio de las reacciones políticas al anuncio, el presidente Gabriel Boric respondió a los cuestionamientos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien calificó como un “amarre” la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.

Recordemos que el dirigente republicano aseguró que la postulación de la ex presidenta Bachelet a la ONU constituye “el amarre más grande que está dejando el Gobierno saliente” y que, en su opinión, es una “candidatura que nace muerta”.

Frente a eso, el mandatario reaccionó a las críticas señalando que era una muestra de “pequeñez” y "frivolidad” reducir la postulación de Bachelet a un amarre. En su mensaje, destacó los hitos que la expresidenta marcaría si llegara a ocupar el cargo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“La candidatura de la ex Presidenta Bachelet fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre de 2025. Sería la primera chilena y la primera mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Al final, Boric dejó una respuesta directa a las críticas de Squella: “Calificarla de “amarre” es de una pequeñez y frivolidad tremenda. Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”.

La candidatura de la ex Presidenta Bachelet fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre de 2025. Sería la primera chilena y la primer mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales… https://t.co/b8DqAvFvYx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 3, 2026

Candidatura de Bachelet recibe apoyo de México y Brasil

Pese a que la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet contó con el respaldo de Brasil y México, para Squella este hecho no refuerza la postulación, sino que, por el contrario, juega en su contra.

“Si se puede elegir con pinza los países que no debieran estar detrás de una candidatura, es de los países donde sistemáticamente el presidente, durante los últimos cuatro años, ha cuestionado al primer mandatario de Estados Unidos son precisamente Brasil y México. En consecuencia, nosotros creemos que esto es una maniobra política amarrando a esta candidata para que el nuevo gobierno tenga que hacerse cargo de algo que es totalmente inviable”, opinó el senador.

Te puede interesar: ¿La derecha dividida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU