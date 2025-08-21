Indignación en Quilpué por brutal golpiza a chofer de 77 años: “Cuántas veces hemos pedido ayuda”

La violencia y la indignación irrumpieron en Quilpué la tarde del miércoles, luego de que un chofer de micro de 77 años fue sorprendido por un pasajero que lo atacó a combos hasta dejarlo inconsciente. Las cámaras de seguridad captaron cada segundo de la brutal escena.

El violento episodio tuvo una consecuencia inmediata: tras el ataque al conductor, el microbús comenzó a retroceder y terminó chocando con el vehículo que se encontraba detrás, momento que también fue captado en cámara.

De acuerdo con lo informado por Meganoticias, Luis Torres Fuentes, presidente de la Federación Nueva Generación de Conductores Profesionales del Transporte Público de la Quinta Región, declaró que el chofer agredido está en estado grave, luego de desmayarse por las lesiones.

“Él es intachable, no molesta ni siquiera a las moscas”

Torres detalló que el chofer inició su turno a las 18:00 horas y fue atacado alrededor de una hora después. “Esto fue cerca de las 7 y media de la tarde, más o menos”, afirmó, recalcando que aún no entienden las razones de la golpiza contra un chofer que es reconocido por su buena conducta.

“Él es intachable, no molesta ni siquiera a las moscas. Entonces, que una persona joven se suba a un bus, reviente la puerta para poder golpearlo... yo la verdad es que estoy enojado. Es un chofer que todo el mundo aquí lo quiere”, expresó.

El dirigente señaló que esto no es algo puntual, ya que agresiones como esta se han venido repitiendo con el tiempo. “Cuántas veces hemos pedido ayuda, pero no tenemos la respuesta. Lo que sí tenemos es una cantidad de videos donde los trabajadores son agredidos”, sentenció.

Graves secuelas

Alfredo Alarcón, dirigente sindical y secretario de la Federación de Conductores de la población Marga Marga, complementó la información con nuevos detalles. Según relató, la agresión se originó en la intersección de El Olivar, tras un tenso enfrentamiento con el conductor de una camioneta.

“El chofer de la camioneta tenía la pasada y pasó, pero comenzó a tocar la bocina (al conductor de micro). El chofer de la micro venía por su pista, pero al llegar al paradero 32, la camioneta se le cruzó, el sujeto bajó, rompió la puerta y lo agredió. No le pegó un combo, le pegó cientos de combos a una persona de edad”, sostuvo.

Las consecuencias del ataque fueron graves: el conductor terminó con la mandíbula fracturada y con lesiones visibles en un ojo y una oreja. Ante esta situación, y según indicó Alarcón, debió ser llevado de urgencia al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).

Chofer está hospitalizado

Por otro lado, este jueves la fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancia, detalló que la denuncia por el violento ataque ya fue ingresada y que se ordenaron diligencias a cargo de la SIP de Carabineros. Entre ellas, la revisión de las cámaras de seguridad. “En estos momentos la víctima se encuentra hospitalizada dado el carácter de sus lesiones, pero es algo que está en evolución”, aseveró la persecutora.