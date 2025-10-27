Chilenos se mueven en el Ranking ATP: Tabilo cae, Garín celebra y la joya de 16 años hace historia

Los chilenos se mueven en el Ranking ATP.

Por: Fabián Marambio

El Ranking ATP volvió a actualizarse después de intensas semanas de competencia y suertes distintas para los tenistas chilenos del momento. Quien peor la pasó fue Alejandro Tabilo, quien cayó del puesto 75° al 82° tras caer en primera ronda del ATP 250 de Viena. A pesar de ello, sigue siendo con creces el mejor chileno del momento.

Uno que sí festejó fue Cristian Garín, quien ganó el Challenger de Antofagasta y alcanzó las semifinales del Challenger Costa do Sauipe. Todo este rendimiento le permitió sumar puntos suficientes para pasar del 107° al 105°.

El chileno que hace historia en el Ranking ATP

El gran hito del Ranking ATP es la inclusión de Benjamín Pérez, promesa chilena de 16 años que apareció por primera vez en los registros. El novel tenista alcanzó los cuartos de final de un M15 hace un par de semanas, ganando dos puntos que le permitieron alzarse como 1660 del mundo.

Benjamín Pérez hace historia y suma puntos ATP a sus 16 años.

La suerte de Tomás Barrios también fue positiva, ya que gracias a sus actuaciones escaló del 118° al 117°. Finalmente, Nicolás Jarry se posicionó 113°, aunque eso podría cambiar negativamente debido a que "cerró" el año y no competirá más en lo que resta de temporada.

El top 10 también tuvo cambios

Los mejores tenistas del mundo también tuvieron actualizaciones en sus posiciones. Álex De Minaur subió del 7° al 6°, Ben Shelton dejó el sexto lugar para caer al séptimo y Casper Ruud pasó del 11° al 9°.

