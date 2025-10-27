¿Aceptará Peñarol? El millonario monto mínimo que pide Colo Colo por Brayan Cortés

Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

Por: Fabián Marambio

Brayan Cortés tuvo su esperada primera oportunidad en el extranjero defendiendo los colores de Peñarol. En Uruguay, el arquero está a punto de coronar su préstamo coronándose campeón de la Copa de Uruguay, razón por la que el club charrúa podría decantarse y decidirse por comprarlo definitivamente.

Esta sería una muy buena noticia para los albos, quienes podrían sufrir una importante crisis económica en caso de no clasificar a competencias internacionales para 2026. Los altos sueldos del plantel son un problema grave y, en ese sentido, Cortés es clave con los 60 millones de pesos que gana mensualmente.

Los millones que pide Colo Colo por Brayan Cortés

El arquero tiene una opción de compra de 1.2 millones de dólares, pero la intención de la dirigencia alba es rebajarla para facilitar su salida definitiva del Cacique. En ese sentido, y según reveló EnCancha, en el Estadio Monumental pedirían un millón de la misma divisa para sentarse a conversar y negociar.

Colo Colo pide esto por Brayan Cortés.
El Cacique pide mínimo un millón de dólares por Cortés.

La opinión de Peñarol respecto a Cortés

En Uruguay la situación del arquero ya comienza a hacer ruido. Incluso, el propio presidente de Peñarol, Jorge Nirenberg, se refirió a la situación y afirmó que le gustaría mantener al chileno, pero que buscarán hacerlo por menos dinero del que pide Colo Colo.

"Seguramente si Brayan mantiene su nivel, el hecho de ejecutar la opción de compra se acerca más a una posibilidad (...) si bien están las cláusulas y el preacuerdo, eso puede cambiar, de alguna manera todo se puede negociar. Para eso tenemos que esperar a que finalice el torneo, en diciembre", dijo el presidente del Manya.

