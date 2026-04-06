Chileno bajo la lupa de la Fiscalía: ¿De ser expulsado por el ICE a amenazar de muerte al alcalde de Peñalolén?

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Por: Catalina Martínez

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Las amenazas de muerte contra el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, abrieron una línea investigativa que apunta a un sospechoso inesperado. Se trata de un chileno que había sido expulsado desde Estados Unidos tras enfrentar acusaciones por delitos en ese país y que ahora vuelve a estar en el radar de las autoridades.

Todo se remonta semanas atrás, cuando el edil ordenó el desalojo y demolición de dos viviendas asociadas al narcotráfico en la comuna. Poco después, Concha acudió a la justicia tras recibir una serie de violentos mensajes

Entre algunas de las amenazas se encontraron: “Te vamos a hacer cómo lo hacemos en México, te vamos a matar”; “No ande en espacio público solo”; “5 balazos en la cabeza”; o “20 millones por tu cabeza perro maldito”.

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¿Cómo se relaciona el sujeto con las amenazas? 

La investigación empezó a estrechar el cerco y ya tiene a una persona en la mira. Desde el municipio hicieron llegar antecedentes al Ministerio Público que sitúan como posible involucrado a Robert Isaac Jara Sepúlveda, quien había sido deportado en septiembre de 2025  —por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— desde Estados Unidos.

El caso ya había sido dado a conocer por autoridades estadounidenses, que en su momento informaron la detención y posterior expulsión de Jara Sepúlveda, detallando que ingresó a Miami con visa pero permaneció de manera irregular, además de ser vinculado a una red criminal de alcance transnacional.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, el rastro que terminó apuntando al sospechoso comenzó con un hecho inusual ocurrido el 1 de abril. Ese día, una camioneta sin autorización ingresó a los estacionamientos del municipio y generó un incidente cuando una funcionaria intentó fiscalizar la situación. 

Mientras la investigación se mantiene en curso, las imágenes captadas por el sistema de seguridad permitieron atar cabos sueltos y perfilar al posible involucrado. El análisis reveló que la camioneta estaba asociada a Robert Isaac Jara Sepúlveda, quien además tendría residencia en el mismo entorno donde previamente se intervinieron viviendas ligadas al narcotráfico.

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