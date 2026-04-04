"Déjame quererte un poco": Publican fuertes mensajes de Alcalde denunciado por abuso sexual

Alcalde-Coihueco

Por: Paula Osorio

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El pasado 6 de marzo, una ex funcionaria de la Municipalidad de Coihueco presentó una demanda por abuso sexual, ante el Juzgado del Trabajo de Chillán, en contra del alcalde de la casa consistorial, Wilson Enrique Palma.

En esa instancia, la denunciante acuso que la autoridad le escribía en horas no laborales e incluso lo hacía de madrugada. En ocasiones le exigía hacer videollamadas, según consignó Radio Biobío, que accedió a la investigación.

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Los chats que acusan a Palma

En los documentos se de cuenta de una serie de mensajes en los que se da cuenta de la forma en la que el jefe comunal se dirige hacia la empleada municipal.

"—Creo que estás mal enfocada, yo al menos te elegí por tu carácter, no por tu trasero ni esas piernotas que tienes", se lee en uno de los textos.

"—Necesitas definitivamente alguien que te dome potra zaina (...) Ya buenas noches, sueña conmigo, te envió un besito hay tu vez que haces con el (sic)", dicta otro mensaje.

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Como si fuera poco, finalmente las revelaciones revelaron las intenciones del alcalde: "No quiero que sea algo así como una relación laboral tan cuadrada, ni menos una relación sexual pero déjame quererte un poco y tú quiéreme también po".

El alcalde, sin pacto ni partido político, habría estado enviando este tipo de menajes por al menos 4 meses. La víctima señaló que el contenido de los textos "abiertamente sexual y denigrante".

De los chats a la Alcaldía

Además, la denunciante explicitó que en una ocasión el alcalde la tocó sin su consentimiento y también dijo que Palma tenía un "comportamiento controlador, celoso y obsesivo".

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En oportunidades la víctima aseguró ver a su jefe en cercanías de su domicilio particular, a lo que él respondía estar visitando a conocidos cerca de ahí.

Finalmente, el abogado de la demandante, José Rodríguez, explicó a Radio Biobío que existe un “patrón de hostigamiento con requerimientos de carácter sexual no consentido".

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