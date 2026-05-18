¡NO ES OPCIÓN PARA ORTIZ! El primer cortado de Colo Colo de cara al mercado de fichajes

Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana regresó el Campeonato Nacional a la acción de nuestras canchas, luego que se disputara la fase de grupos de la Copa de La Liga. Es aquí donde Colo Colo debía enfrentar a Ñublense en condición de local en el estadio monumental.

Pero en una actuación impresionante, los albos le pasaron por encima al cuadro chillanejo y se quedaron con una enorme victoria por 6-2, gracias a las anotaciones de Leandro Hernández, Joaquín Sosa, Javier Correa (x2), Arturo Vidal y Lautaro Pastrán.

Gracias a esta apabullante victoria, Colo Colo se mantiene como el exclusivo líder en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde además debido a diversos resultados, le saca cinco puntos a su más cercano perseguidor que ahora es Huachipato.

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El día de ayer, Colo Colo obtuvo una apabullante victoria por 6-2 sobre Ñublense, lo que les permite ser más líderes que nunca del Campeonato Nacional y así pensar con mucha más calma lo que será su participació en el próximo mercado de fichajes.

Uno menos en el equipo

Es aquí donde Fernando Ortiz ya tendría definido al primer cortado del equipo para liberar un cupo para un posible nuevo refuerzo. Este es el caso de Cristián Riquelme, quien en toda la temporada sólo a sumado 73 minutos y ni siquiera fue convocado para el duelo del día de ayer ante Ñublense.

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