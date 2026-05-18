Tras recibir alta médica: Carlos Palacios sufre duro revés de su técnico en Boca Juniors

Si bien en los últimos días se confirmó que Carlos Palacios consiguió el alta médica luego de la extensa recuperación que tuvo tras ser intervenido quirúrgicamente, ahora trascendió una mala noticia para el volante chileno, que preparaba su retorno a las canchas para esta semana en el marco de la Copa Libertadores.

Efectivamente, este martes desde las 20:30 horas, el cuadro 'xeneize' recibe a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta y penúltima jornada de la fase de grupos del certamen continental, compromiso que será crucial en las aspiraciones de los dirigidos de Claudio Úbeda de avanzar a los octavos de final.

Considerando la irregularidad del equipo en el tramo reciente de la campaña, donde quedaron fuera de la lucha por el título en la Liga Profesional de Argentina y marchan terceros en el grupo D de la Libertadores, el panorama parecía ideal para darle espacio a los recién recuperados Edinson Cavani y el mencionado Palacios.

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Sin embargo, los delanteros quedaron al margen del equipo, tal como indica el medio partidario La Número 12: "Cuando parecía que tanto Cavani como Palacios serían convocados, no será así. Ambos futbolistas se fueron sumando progresivamente a los entrenamientos junto al resto del equipo e incluso participaron de los entrenamientos dónde rodó la pelota".

🚨ÚLTIMO MOMENTO | EDINSON CAVANI y CARLOS PALACIOS NO FUERON CONVOCADOS vs CRUZEIRO.



❌El DT NO LOS VIO BIEN durante la práctica de fútbol.



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Carlos Palacios volvería frente a la UC

"Claudio Úbeda cree que todavía no están listos para sumar minutos, al menos para ser de la partida ante Cruzeiro este martes, y quizás estén más a tono con el resto de sus compañeros en la parte futbolística para el próximo, ante Universidad Católica", concluye el citado portal sobre el ex Colo Colo.

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