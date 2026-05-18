Mercado clave: Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago

Continúan los ecos de la dura derrota de Universidad de Chile en su visita a Cobresal por la duodécima fecha de la Liga de Primera, y es que ahora fue un exjugador azul quien no solo advirtió que el mercado de fichajes será clave en la U, sino que incluso propuso los refuerzos que necesita el equipo de Fernando Gago.

Así es, el 1-0 en El Salvador no solo complicó las chances del 'Romántico Viajero' de acercarse a la lucha por el título, pues también desató un sinnúmero de críticas al cuerpo técnico liderado por 'Pintita', quien, para muchos, dirigió uno de sus peores partidos desde que asumió el banco laico en esta campaña.

En conversación con Redgol, Hugo Droguett analizó la caída, asegurando que Azul Azul deberá tomar cartas cuando se abra el libro de pases: "La U tiene un montón de dificultades en el juego, esa situación creo que también la tiene visualizada la directiva. Claramente le faltan un par de refuerzos para competir en el segundo semestre".

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Tras ello, el otrora lateral izquierdo laico suplicó la contratación de un volante y un defensor: "Yo creo que en en el medio principalmente, y seguramente un central. Yo creo que por ahí va también el tema. No sé si va a ocupar las tres plazas, pero sin duda que en el medio y atrás". "Gago seguramente que va a traer a alguien", cerró Droguett.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Universidad de Chile se quedó en la octava posición de la tabla con 17 puntos, a 10 unidades de Colo Colo, líder exclusivo del certamen, panorama que se vuelve aún más tenso considerando que tras la reprogramación de su duelo ante O'Higgins, deberán esperar hasta el 30 de mayo para retornar a las canchas, cuando reciban a Deportes Concepción.

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