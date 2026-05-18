¡BOMBAZO MUNDIAL! Famoso DT dejaría equipo grande de Inglaterra esta temporada

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente, las distintas ligas de Europa están llegando a su fin con sólo un par de partidos por delante. Sumado a eso, las distintas copas internacionales del viejo contienente también tendrán sus respectivas finales en las próximas semanas.

Es aquí donde los equipos ya están comenzando a prepararse para la próxima temporada, pensando en lo que será el siguiente mercado de fichajes y las figuras que abandonarán las instituciones para darle paso a las nuevas.

Pero además de esto, los equipos están muy atentos ya que queda menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026, donde es posible que alguna figura desconocida aparezca y sea seguido en el próximo mercado de fichajes.

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Si bien en el fútbol actual es común que las figuras pasen de un equipo a otro durante los mercados de fichajes, también ha pasado que algunos directores técnicos se han mantenido en su puesto por varios años al tener mucho éxito en sus respectivos equipos.

¿Buscará nuevos desafíos?

Uno de estos es el caso de Pep Guardiola, ya que el estratega español lleva 10 años a cargo del Manchester City, donde ha conseguido incontables títulos. Pero ahora la prensa inglesa informó que el partido de este domingo ante el Aston Villa sería el último que dirija como entrenador del City, pese a que tiene contrato hasta el próximo año.

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