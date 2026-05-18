Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"

Gran conmoción ha causado la muerte de una niña de dos años tras caer de un piso 11 ubicado en la comuna de Las Condes. Gloria Ortiz, madre de la víctima conversó con T13 y culpó directamente a la negligencia del padre de la menor, quien estaba bajo su cuidado cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo a los antecedentes, la situación ocurrió durante la tarde de este domingo en un domicilio ubicado en calle Los Militares. Según la investigación, el accidente ocurrió al rededor de las 17:00 horas cuando la niña se encontraba durmiendo en una de las habitaciones del departamento. Tras despertar cayó desde una ventana que no tenía mallas de protección.

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Al momento de lo ocurrido, el padre de la víctima se encontraba en otra habitación del inmueble junto a su pareja. Según recogió el medio citado anteriormente la madre solicitó que, "esta situación sea aclarada bajo las circunstancias que correspondan". En esa línea agregó que, "fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor y no tomó el resguardo necesario para protegerle la vida ni su integridad física".

Hasta el momento la investigación busca establecer cómo ocurrió exactamente la caída y cuáles eran las condiciones de seguridad existentes en el lugar. Jorge Jorquera, abogado de la madre Gloria, comentó que durante los procesos judiciales entre los padres de la niña, se estableció que se debían tomar los resguardos para su cuidado, incluyendo mallas o protección de ventanas.

"Quedó expresamente establecido que se tenía que cumplir bajo medidas de seguridad mínimas y quedó expresamente de que tenía que ser al menos con malla de seguridad", aseveró Jorquera.

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