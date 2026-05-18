VIDEO | Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense: "Confío tanto en mi equipo..."

Luego de que Colo Colo venciera por 6-2 a Ñublense en la duodécima fecha del campeonato, Arturo Vidal se refirió a su impensado autogol en el Estadio Monumental, aunque por supuesto la categórica victoria de los albos convirtió la jugada en una simple anécdota con la que incluso el propio volante está bromeando.

Resulta que durante una transmisión en su canal de Kick, el reconocido streamer Davoo Xeneize repasó el fallido cabezazo con el que el bicampeón de América envió el balón hacia su propio arco, desatando chistes por parte del argentino, quien le envió una nota de voz al 'King', con quien mantiene una cercana relación.

Como era de esperarse, el '23' colocolino le respondió su mensaje en pleno stream, aunque lejos de molestarse también comenzó a bromear con lo ocurrido frente a los chillanejos: "Amigo, ¿qué pasó? ¿me estás matando o cómo es la cosa?". "Es que confío tanto en mi equipo que puedo hacer goles en los dos lados", lanzó entre risas.

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Eso sí, siempre fiel a su estilo, el mediocampista no desaprovechó la oportunidad para destacar su golazo a los 56 minutos del compromiso, con el cual se revindicó ante los hinchas que llegaron en masa a la 'Ruca': "No, fue mala suerte, pero en el segundo por lo menos me acordé de cuando jugaba en Europa".

Vidal saca pecho por el liderato de Colo Colo

Y para finalizar su mensaje a Davo, Arturo Vidal sacó pecho por el gran momento del Cacique, líder absoluto de la Liga de Primera: "Feliz ahora, porque estamos punteros, aumentamos a cinco puntos (de Huachipato) y la gente de Colo Colo se fue feliz. Usted sabe que el trabajo siempre trae cosas buenas".

Revisa el VIDEO a continuación:

Arturo Vidal bromea con su autogol ante Ñublense (lacobra_clips0)

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