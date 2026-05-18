Javier Correa sorprende con brutal disculpa a todo Colo Colo tras golear a Ñublense: "La enemistad con la gente..."

Colo Colo le pasó por encima a Ñublense en el Estadio Monumental con un apabullante marcador de 6-2, encuentro donde Javier Correa fue uno de los protagonistas marcando dos goles, y tras la victoria, el delantero albo sorprendió a todos con una brutal autocrítica y le pidió disculpas a la parcialidad colocolina.

Como bien es sabido, el trasandino no lo ha pasado bien en Macul a lo largo de la temporada, donde en medio de declaraciones polémicas y un bajo rendimiento terminó perdiendo su puesto como titular en el esquema del técnico Fernando Ortiz. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en las últimas semanas.

Tras el doblete de anoche que ratifica su renacer en el Cacique, el ex Estudiantes de la Plata conversó brevemente con los medios en zona mixta, instancia donde reconoció que su distanciamiento con el hincha era únicamente culpa suya: "La enemistad con la gente me la busqué solo. Soy calentón y cabeza dura a veces".

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⚪⚫💥 MANO, PENAL, GOL Y LESIÓN



En un partido de locos, #ColoColo se aleja en el marcador gracias a una gran ejecución de Javier Correa, quien luego salió con molestias en este #MatchdayDomingo por la #LigaDePrimeraMercadoLibre.



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Y para finalizar, el artillero aseguró que con 33 años es uno de los llamados a ser líderes dentro del camarín, por lo que no volverá a caer en enfrentamientos con los fanáticos: "No tengo que hacer esas cosas, soy uno de los más grandes, no tengo que entrar en ese roce y siempre respetar a la institución y la gente".

El renacer de Javier Correa en Macul

Las declaraciones de Javier Correa no son una coincidencia, y es que el atacante vive uno de sus mejores momentos con la camiseta de Colo Colo, donde ayudó al equipo marcando cinco goles en sus últimos tres compromisos de la Liga de Primera, alzándose como pieza clave del líder exclusivo de la competencia.

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