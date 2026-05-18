Javier Correa sorprende con brutal disculpa a todo Colo Colo tras golear a Ñublense: "La enemistad con la gente..."

Javier Correa sorprende con brutal disculpa a todo Colo Colo tras golear a Ñublense

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"

Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"
Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense

VIDEO | Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense: "Confío tanto en mi equipo..."
El duro golpe que sacude a Carlos Palacios en Boca Juniors

Tras recibir alta médica: Carlos Palacios sufre duro revés de su técnico en Boca Juniors
Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago

Mercado clave: Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago
Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Volvió The Special One: Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid
Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera

Set, partido y liderato: Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera
La U rompe el silencio sobre el futuro de querido jugador

"Va a depender de él": En la U rompen el silencio sobre el futuro de querido jugador
Colegio Médico recorte Salud

"Se ve sumamente difícil no tocar la atención": Colmed llama a negociación con el Gobierno para "revertir recorte" en Salud
La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal

"Un gol de otro partido": La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal
biministro Daniel Mas gestión Gobierno

"No nos pidan más gestión de lo que hemos podido": Biministro Más respondió a críticas por avances del Gobierno

Colo Colo le pasó por encima a Ñublense en el Estadio Monumental con un apabullante marcador de 6-2, encuentro donde Javier Correa fue uno de los protagonistas marcando dos goles, y tras la victoria, el delantero albo sorprendió a todos con una brutal autocrítica y le pidió disculpas a la parcialidad colocolina.

Como bien es sabido, el trasandino no lo ha pasado bien en Macul a lo largo de la temporada, donde en medio de declaraciones polémicas y un bajo rendimiento terminó perdiendo su puesto como titular en el esquema del técnico Fernando Ortiz. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en las últimas semanas.

Tras el doblete de anoche que ratifica su renacer en el Cacique, el ex Estudiantes de la Plata conversó brevemente con los medios en zona mixta, instancia donde reconoció que su distanciamiento con el hincha era únicamente culpa suya: "La enemistad con la gente me la busqué solo. Soy calentón y cabeza dura a veces".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Y para finalizar, el artillero aseguró que con 33 años es uno de los llamados a ser líderes dentro del camarín, por lo que no volverá a caer en enfrentamientos con los fanáticos: "No tengo que hacer esas cosas, soy uno de los más grandes, no tengo que entrar en ese roce y siempre respetar a la institución y la gente".

El renacer de Javier Correa en Macul

Las declaraciones de Javier Correa no son una coincidencia, y es que el atacante vive uno de sus mejores momentos con la camiseta de Colo Colo, donde ayudó al equipo marcando cinco goles en sus últimos tres compromisos de la Liga de Primera, alzándose como pieza clave del líder exclusivo de la competencia.

Te puede interesar: Set, partido y liderato: Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera

NOTAS DESTACADAS

Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"

Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"
Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense

VIDEO | Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense: "Confío tanto en mi equipo..."
El duro golpe que sacude a Carlos Palacios en Boca Juniors

Tras recibir alta médica: Carlos Palacios sufre duro revés de su técnico en Boca Juniors
Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago

Mercado clave: Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago
Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Volvió The Special One: Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid
Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera

Set, partido y liderato: Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera
La U rompe el silencio sobre el futuro de querido jugador

"Va a depender de él": En la U rompen el silencio sobre el futuro de querido jugador
Colegio Médico recorte Salud

"Se ve sumamente difícil no tocar la atención": Colmed llama a negociación con el Gobierno para "revertir recorte" en Salud
La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal

"Un gol de otro partido": La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal
biministro Daniel Mas gestión Gobierno

"No nos pidan más gestión de lo que hemos podido": Biministro Más respondió a críticas por avances del Gobierno
ministra Ximena Lincolao Ley de Lobby Google Meta

Ministra Lincolao en la mira: Se reunió con estas dos gigantes multinacionales sin registro de Ley de Lobby
Sevilla de Alexis y Suazo evita el descenso, Cepeda y el Elche siguen sufriendo

¡Queda solo una fecha!: Sevilla de Alexis y Suazo evita el descenso, Cepeda y el Elche siguen sufriendo
Manu Tv maltrato animal

¿Quién es y qué dijo? Panelista "Manu Tv" respondió a acusaciones por maltrato animal: "No pensé que fuera tan grave"
Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC

Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC: ¿Llega ante Barcelona?
Padres de Joven Duchenne La Moneda

"No nos recibieron, ni llegamos a la meta": Tras 32 días de caminata, padres de joven con Duchenne no fueron recibidos por el Gobierno
Fernando Gago toma tajante decisión con Marcelo Díaz en la U

Mientras piensa en el retiro: Fernando Gago toma drástica decisión con Marcelo Díaz en la U
Destapan razón clave por la que Alexis Sánchez se convertiría en refuerzo de la U

Destapan razón clave por la que Alexis Sánchez puede llegar a la U: "Están dispuestos a..."
Natalia Duco cancelación Juegos Nacionales

"Es lamentable, pero muy…": Duco destacó los beneficios "intactos" tras cancelación de Juegos Nacionales y Paranacionales
Darío Osorio rompe el silencio sobre su posible salto a la Premier League

¿Deja el Midtjylland?: Darío Osorio rompe el silencio sobre su posible salto a la Premier League
Américo violencia intrafamiliar Yamila Reyna

"Hija de p#!4, hablabas con…": Nuevos antecedentes remecen a Américo por caso de violencia contra Yamila Reina