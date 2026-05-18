Volvió The Special One: Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Lo que era un secreto a voces, hoy parece ser una realidad, y es que tras una campaña para el olvido, el Real Madrid abrochó el regreso de José Mourinho como su nuevo director técnico, o al menos así lo afirma el mismísimo Fabrizio Romano, quien incluso dio detalles sobre el contrato del portugués y los 'merengues'.

Mediante redes sociales y con su tradicional "HERE WE GO", el periodista italiano reconocido por sus primicias en el mundo del fútbol dio por cerrado el acuerdo para que 'The Special One' tome las riendas de un equipo plagado de figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Jr., pero que no consigue encontrar un verdadero funcionamiento.

Romano explica que el acuerdo verbal entre el estratega y el gigante europeo consiste en un vínculo que se extenderá por las próximas dos temporadas, y la idea es que el DT viaje a España para estampar su firma una vez que el club concluya La Liga, es decir, tras el partido ante Athletic de Bilbao el sábado que viene.

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🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC May 18, 2026

Además, según los trascendidos, Mourinho hizo un particular esfuerzo para encaminar su retorno al estadio Santiago Bernabéu, y es que el técnico abandonó Benfica pese a que su contrato tenía vigencia hasta fines de la temporada 2026/2027, por lo que dicho cuadro recibirá una compensación de 7 millones de euros.

¿Qué pasará con Álvaro Arbeloa?

El cuestionado Álvaro Arbeloa, quien asumió el banco del Real Madrid de forma interina tras el abrupto adiós de Xabi Alonso, todavía no da luces sobre su futuro, y si bien no se descarta que continúe su carrera como entrenador en otro lugar, también existe la posibilidad de que siga ligado al club en un cargo diferente.

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