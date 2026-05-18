¡PARA ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN! La programación de la penúltima fecha de copas internacionales

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana vuelve la acción en las copas internacionales en nuestro lado del continente, donde se disputaría la penúltima fecha de las fases de grupos tanto de Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

Es aquí donde los equipos chilenos que nos están representando en ambas competencias también saltarían a la cancha esta semana para comenzar a cerrar sus respectivas fases de grupos, donde han tenido una buena participación.

Si pensamos en que quedan dos fechas para cerrar las fases de grupos en las copas internacionales, todos los equipos nacionales aún tienen opciones de clasificar a la siguiente fase de los respectivos torneos que están disputando.

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Esta semana se disputará la penúltima fecha de las fases de grupos de las copas internacionales, donde nuestros representantes nacionales intentarán cerrar sus clasificaciones a las siguientes fases de los respectivos torneos.

La programación de esta semana

Todo comienzo el día de mañana, desde las 18:00 horas donde Coquimbo Unido enfrentará en condición de local a Deportes Tolima por la Copa Libertadores y a la misma hora, Audax Italiano recibirá a Barracas Central por la Copa Sudamericana.

Este miércoles también habrá doble turno, ya que desde las 18:00 horas, O'Higgins visitará a Boston Rivers, mientras que Palestino visitará a Gremio desde las 20:00 horas, ambos por la Copa Sudamericana. Todo termina el día jueves cuando Universidad Católica reciba a Barcelona SC desde las 20:30 horas por la Copa Libertadores.

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