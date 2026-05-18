¿VA NEYMAR? Brasil entrega su lista definitiva para el Mundial 2026 con grandes ausencias

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡OTRA VEZ! Jorge Sampaoli pide millonaria indemnización en Brasil
Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

¡NO ES OPCIÓN PARA ORTIZ! El primer cortado de Colo Colo de cara al mercado de fichajes

¡BOMBAZO MUNDIAL! Famoso DT dejaría equipo grande de Inglaterra esta temporada

"En Chile no sobra el gasto social, falta": Alcalde Sichel arremete en contra recortes del gobierno

¡PARA ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN! La programación de la penúltima fecha de copas internacionales
Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"

Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"
Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense

VIDEO | Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense: "Confío tanto en mi equipo..."
El duro golpe que sacude a Carlos Palacios en Boca Juniors

Tras recibir alta médica: Carlos Palacios sufre duro revés de su técnico en Boca Juniors
Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago

Mercado clave: Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago
Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Volvió The Special One: Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Estamos ya a menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, donde las naciones participantes ya están cerrando los últimos detalles para preparar a las delegaciones que los representarán en esta versión de la Copa del Mundo.

Esta semana, muchos de los países participantes están entregando sus nóminas finales sobre los jugadores elegidos que los representarán en esta nueva edición de la Copa del Mundo en el norte de nuestro continente.

Una de las nóminas más esperadas en ese sentido es la de Brasil, ya que son varios los jugadores que tiene a disposición Carlo Ancelotti, además, la gran duda internacional es si finalmente Neymar Jr tendrá su última participación en el Mundial 2026.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Hace algunos instantes, Carlo Ancelotti entregó la nómina final de Brasil de cara al Mundial 2026, donde la gran duda era si Neymar Jr tendría su última participación en una Copa del Mundo, donde finalmente el astro carioca dirá presente en el norte de nuestro continente.

La nómina carioca

Con respecto a las ausencias en esta nómina se dejaron fuera a Antony, figura del Real Betis, Joa Pedro del Chelsea y Richarlison del Tottenham Hotspurt. Revisa a continuación la nómina completa de Carlo Ancelotti para este Mundial.

PORTEROS
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) y Weverton (Gremio)
DEFENSAS
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit)
MEDIOCAMPISTAS
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Paquetá (Flamengo)
DELANTEROS
Vinícius Júnior (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Endrick (Olympique de Lyon)

NOTAS DESTACADAS

¡OTRA VEZ! Jorge Sampaoli pide millonaria indemnización en Brasil
Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

¡NO ES OPCIÓN PARA ORTIZ! El primer cortado de Colo Colo de cara al mercado de fichajes

¡BOMBAZO MUNDIAL! Famoso DT dejaría equipo grande de Inglaterra esta temporada

¡PARA ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN! La programación de la penúltima fecha de copas internacionales
Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"

Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"
Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense

VIDEO | Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense: "Confío tanto en mi equipo..."
El duro golpe que sacude a Carlos Palacios en Boca Juniors

Tras recibir alta médica: Carlos Palacios sufre duro revés de su técnico en Boca Juniors
Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago

Mercado clave: Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago
Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Volvió The Special One: Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid
Javier Correa sorprende con brutal disculpa a todo Colo Colo tras golear a Ñublense

Javier Correa sorprende con brutal disculpa a todo Colo Colo tras golear a Ñublense: "La enemistad con la gente..."
Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera

Set, partido y liderato: Colo Colo arrasa con Ñublense y se escapa en la punta de la Liga de Primera
La U rompe el silencio sobre el futuro de querido jugador

"Va a depender de él": En la U rompen el silencio sobre el futuro de querido jugador
Colegio Médico recorte Salud

"Se ve sumamente difícil no tocar la atención": Colmed llama a negociación con el Gobierno para "revertir recorte" en Salud
La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal

"Un gol de otro partido": La furiosa explicación de Fernando Gago tras derrota de la U ante Cobresal
biministro Daniel Mas gestión Gobierno

"No nos pidan más gestión de lo que hemos podido": Biministro Más respondió a críticas por avances del Gobierno
ministra Ximena Lincolao Ley de Lobby Google Meta

Ministra Lincolao en la mira: Se reunió con estas dos gigantes multinacionales sin registro de Ley de Lobby
Sevilla de Alexis y Suazo evita el descenso, Cepeda y el Elche siguen sufriendo

¡Queda solo una fecha!: Sevilla de Alexis y Suazo evita el descenso, Cepeda y el Elche siguen sufriendo
Manu Tv maltrato animal

¿Quién es y qué dijo? Panelista "Manu Tv" respondió a acusaciones por maltrato animal: "No pensé que fuera tan grave"
Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC

Parte médico de Fernando Zampedri preocupa en semana clave para la UC: ¿Llega ante Barcelona?
Padres de Joven Duchenne La Moneda

"No nos recibieron, ni llegamos a la meta": Tras 32 días de caminata, padres de joven con Duchenne no fueron recibidos por el Gobierno