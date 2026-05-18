¿VA NEYMAR? Brasil entrega su lista definitiva para el Mundial 2026 con grandes ausencias

Estamos ya a menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, donde las naciones participantes ya están cerrando los últimos detalles para preparar a las delegaciones que los representarán en esta versión de la Copa del Mundo.

Esta semana, muchos de los países participantes están entregando sus nóminas finales sobre los jugadores elegidos que los representarán en esta nueva edición de la Copa del Mundo en el norte de nuestro continente.

Una de las nóminas más esperadas en ese sentido es la de Brasil, ya que son varios los jugadores que tiene a disposición Carlo Ancelotti, además, la gran duda internacional es si finalmente Neymar Jr tendrá su última participación en el Mundial 2026.

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Hace algunos instantes, Carlo Ancelotti entregó la nómina final de Brasil de cara al Mundial 2026, donde la gran duda era si Neymar Jr tendría su última participación en una Copa del Mundo, donde finalmente el astro carioca dirá presente en el norte de nuestro continente.

La nómina carioca

Con respecto a las ausencias en esta nómina se dejaron fuera a Antony, figura del Real Betis, Joa Pedro del Chelsea y Richarlison del Tottenham Hotspurt. Revisa a continuación la nómina completa de Carlo Ancelotti para este Mundial.

PORTEROS

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) y Weverton (Gremio)

DEFENSAS

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit)

MEDIOCAMPISTAS

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Paquetá (Flamengo)

DELANTEROS

Vinícius Júnior (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Endrick (Olympique de Lyon)