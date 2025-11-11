¡Paren todo! Charles Aránguiz no confirma nada y pone en duda su estadía en U de Chile

La temporada 2025 está llegando a su fin y en Universidad de Chile ya piensan en lo que será el próximo año. En ese sentido, la dirigencia estudiantil tiene mucho trabajo debido a que Charles Aránguiz, la gran figura del equipo, puso en duda su estadía ante la demora en su renovación.

Todo se dio después de la victoria azul ante Deportes Limache, donde en conversación con TNT Sports el volante no aseguró su permanencia de cara al 2026. Recordar que el "Príncipe" quiere eliminar cláusulas de minutos para renovar con la U y esto no ha caído del todo bien en la dirigencia.

Charles Aránguiz pone en duda su futuro en la U

"Después de estos tres partidos vamos a conversar con la dirigencia y vamos a ver lo mejor para el club. Tengo las ganas, sí, sin dudas que me encantaría quedarme acá, pero vamos a terminar estos tres partidos y luego ver lo mejor para el club, que es lo más importante", dijo el volante.

Quizás te pueda interesar: Le costaron caro sus dichos: Colo Colo sentencia el futuro de Esteban Pavez con dura decisión

💙🤘🗣️ "Me encantaría quedarme"



Luego del triunfo de #LaU, Charles Aránguiz se refirió a una futura renovación con el club, afirmando que "después de estos tres partidos vamos a conversar con la dirigencia".



Más detalles HOY a las 21:30 horas en #GolesxTNTSports a través de TNT… pic.twitter.com/4o0lKVKYQy November 10, 2025

Panorama complicado para Universidad de Chile, pues Azul Azul ha destacado por hacer difícil las cosas cuando se trata de estos temas. A la dirigencia no le preocupa la importancia del jugador y no están del todo convencidos en renovarle sin cláusula de minutos, todo eso debido a posibles lesiones que pueda sufrir.

Así las cosas, los hinchas azules deberán esperar hasta final de temporada para ver si uno de los últimos ídolos del equipo se mantiene o no de cara al futuro. Destacar que los universitarios están luchando para clasificar a Copa Libertadores, escenario en el que el "Príncipe" sería actor fundamental.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.