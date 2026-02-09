¿Qué dijo de Meneghini? Charles Aránguiz hizo sentido descargo tras feroz derrota de la U contra Huachipato

La derrota en Talcahuano no fue una más para Universidad de Chile. La caída ante Huachipato abrió una ola de dudas en el plantel azul y volvió a encender las alertas en este inicio de temporada.

Más allá del análisis que realiza el cuerpo técnico, esta vez fueron los propios jugadores quienes decidieron enfrentar el momento, asumiendo públicamente su responsabilidad por un resultado que mantiene a la U sin triunfos en el arranque de la Liga de Primera.

Aun con la frustración que dejó la caída, el capitán Charles Aránguiz tomó la palabra. En zona mixta, asumió una autocrítica directa y no eludió responsabilidades: las fallas que explican la remontada acerera —remarcó— corresponden principalmente a los propios futbolistas y no al trabajo del entrenador Francisco Meneghini.

Le prestó ropa a Meneghini e hizo llamado de atención 

El partido pasa netamente por nosotros los jugadores: No tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles pasa por los jugadores. No por el técnico”, sentenció de entrada y a la vena el mediocampista. 

Ya entrado en el tema, el volante fue más allá y profundizó en su análisis del partido, diferenciando los distintos momentos que tuvo el encuentro. “Creo que el primer tiempo tuvimos alguna mejora. Después en el segundo nos costó más los primeros minutos. El partido se desordenó un poco y por pequeños detalles que no nos deberían pasar terminamos perdiendo el partido”, sostuvo. 

A pesar del momento que vive el equipo, Aránguiz también pidió tranquilidad con el trabajo del nuevo cuerpo técnico y recalcó que todavía hay un proceso de adaptación que debe respetarse. “Es un proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él”, explicó. 

En una postura similar habló el arquero Gabriel Castellón, quien no ocultó su molestia por cómo terminó el partido. “Tengo mucha rabia. Creo que marcamos el gol que necesitábamos, pero cometimos errores y eso llevó a Huachipato a crecer y que nos fuera haciendo daño”, expresó. 

Además, el portero de la U fue claro en que es clave corregir lo antes posible los errores que se han repetido en este comienzo de temporada. “Hay que tratar de analizar esto, ver qué podemos mejorar. Tenemos que empezar a ganar. Estamos tratando de buscar la idea y la identidad de juego que nos caracteriza: tener buena salida, llegar con harto poder ofensivo”, reflexionó. 

Así, el calendario no da respiro para U de Chile. Este próximo viernes, el equipo deberá enfrentar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un partido que pondrá a dos equipos que aún no saben de victorias, configurando un duelo marcado por la urgencia y la necesidad de sumar.

