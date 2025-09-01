Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."

Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Colo Colo y está cada vez más lejos de la punta del Campeonato Nacional, pero la molestia en los azules por el arbitraje llegó a tal punto que Charles Aránguiz, quien no suele dar este tipo de declaraciones, le cayó con todo al juez Cristián Garay y su actuación en el Estadio Monumental.

Así es, en un breve mano a mano con la prensa, el volante acusó una grave disparidad de criterios dentro de la terna arbitral a la hora de mostrarle la tarjeta amarilla a Javier Correa por un codazo a Matías Zaldivia, considerando que solo minutos más tarde Franco Calderón fue expulsado y dejó a la U con diez hombres.

De hecho, los reclamos del 'príncipe' no solo aludieron al colegiado, sino que afirmó que siempre favorecen al Cacique en su casa: "Es que hablar de los árbitros ya cansa. A mí personalmente, vez que vengo a esta cancha me pasan cosas. Vez que vengo hay un compañero expulsado, estoy muy salado en ese sentido".

"No sé si vieron la imagen de (Javier) Correa. Todas las veces que vine acá, pasó una situación parecida en los primeros 10 minutos y no pasó nada", argumentó claramente molesto, asegurando que la cartulina roja condicionó demasiado a los dirigidos de Gustavo Álvarez: "Creo que hasta la expulsión estábamos bien".

Y para finalizar, pese a la distancia de al menos 12 puntos con Coquimbo Unido, Charles Aránguiz expuso que en la U no se rinden: "Lamentable, pero vamos a seguir. Estamos en un equipo muy grande, hay presión todos los días y ambición de ganar todos los partidos. Así que vamos a preparar el próximo partido que viene".

