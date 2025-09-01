Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."

Charles Aránguiz en picada contra el árbitro

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta
Caamaño se cansó de Álvarez y la U

Cristián Caamaño barre el piso con Gustavo Álvarez y la U tras perder el Superclásico: "Al borde de ser mediocre"
Rivarola no entiende esta contratación de la U

Diego Rivarola cuestiona tajantemente este refuerzo de la U: "Me cuesta creer que..."
Sebastián Piñera

“Como acto de buena voluntad”: Gobierno anunció reinstalación de placa conmemorativa de Piñera en Hospital de Alto Hospicio
asesinato en mall de Talca

¡En pleno espacio comercial! Brutal caso de mujer asesinada estremece a Talca
Vaccari quiere seguir jugando ante la U

DT de Independiente confiesa su solución para la llave ante la U: "El deseo de uno..."
Jeannette Jara

"Nuestro gobierno va a ser social”: Así fue el masivo cierre de la segunda semana de gira nacional de Jeannette Jara
Independencia

¡A lo Proyecto X! Reportan caótica fiesta clandestina en Independencia
Claudio Borghi vaticina el Superclásico

¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198

Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Colo Colo y está cada vez más lejos de la punta del Campeonato Nacional, pero la molestia en los azules por el arbitraje llegó a tal punto que Charles Aránguiz, quien no suele dar este tipo de declaraciones, le cayó con todo al juez Cristián Garay y su actuación en el Estadio Monumental.

Así es, en un breve mano a mano con la prensa, el volante acusó una grave disparidad de criterios dentro de la terna arbitral a la hora de mostrarle la tarjeta amarilla a Javier Correa por un codazo a Matías Zaldivia, considerando que solo minutos más tarde Franco Calderón fue expulsado y dejó a la U con diez hombres.

De hecho, los reclamos del 'príncipe' no solo aludieron al colegiado, sino que afirmó que siempre favorecen al Cacique en su casa: "Es que hablar de los árbitros ya cansa. A mí personalmente, vez que vengo a esta cancha me pasan cosas. Vez que vengo hay un compañero expulsado, estoy muy salado en ese sentido".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"No sé si vieron la imagen de (Javier) Correa. Todas las veces que vine acá, pasó una situación parecida en los primeros 10 minutos y no pasó nada", argumentó claramente molesto, asegurando que la cartulina roja condicionó demasiado a los dirigidos de Gustavo Álvarez: "Creo que hasta la expulsión estábamos bien".

Y para finalizar, pese a la distancia de al menos 12 puntos con Coquimbo Unido, Charles Aránguiz expuso que en la U no se rinden: "Lamentable, pero vamos a seguir. Estamos en un equipo muy grande, hay presión todos los días y ambición de ganar todos los partidos. Así que vamos a preparar el próximo partido que viene".

Te puede interesar: Cristián Caamaño barre el piso con Gustavo Álvarez y la U tras perder el Superclásico: "Al borde de ser mediocre"

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta
Caamaño se cansó de Álvarez y la U

Cristián Caamaño barre el piso con Gustavo Álvarez y la U tras perder el Superclásico: "Al borde de ser mediocre"
Rivarola no entiende esta contratación de la U

Diego Rivarola cuestiona tajantemente este refuerzo de la U: "Me cuesta creer que..."
Sebastián Piñera

“Como acto de buena voluntad”: Gobierno anunció reinstalación de placa conmemorativa de Piñera en Hospital de Alto Hospicio
asesinato en mall de Talca

¡En pleno espacio comercial! Brutal caso de mujer asesinada estremece a Talca
Vaccari quiere seguir jugando ante la U

DT de Independiente confiesa su solución para la llave ante la U: "El deseo de uno..."
Jeannette Jara

"Nuestro gobierno va a ser social”: Así fue el masivo cierre de la segunda semana de gira nacional de Jeannette Jara
Independencia

¡A lo Proyecto X! Reportan caótica fiesta clandestina en Independencia
Claudio Borghi vaticina el Superclásico

¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198
Esteban González y Coquimbo Unido imparables

El curioso recado del DT de Coquimbo Unido tras nuevo paso hacia el título: "Que la gente en Santiago..."
Johnny Herrera arenga a la U

"Un gran regalo": La desafiante arenga de Johnny Herrera a la U para el Superclásico
Periodista

“Se acabaron mis paseos”: Reconocido periodista relató violenta agresión en pleno Santiago Centro
Gustavo Álvarez y Lucas Assadi

El feroz zamarreo a Gustavo Álvarez por el renacer de Lucas Assadi en la U: "Lo tenía congelado"
lancha Bruma

“Fue shockeante”: Familiares de tripulantes de lancha bruma reaccionaron a nuevos hallazgos
Pablo Chill-E

¡Lo tildaron de “cafiche del Estado”! Pablo Chill-E respondió furia a ola de críticas por dichos sobre Kast y kaiser
Felipe Loyola encara rival

"¡Mala leche!": Felipe Loyola encara furioso a rival que lo lesionó en el fútbol argentino
Bruma

“Se han hecho los tontos”: Hijo del capitán del Bruma se descarga tras impactante audio filtrado
Baby Bandito

¡Iba manejando y no estaba solo! Así murió “Baby Bandito”, uno de los involucrados en el “robo del siglo”
Evelyn Matthei

“La dictadura torturó a mi papá”: Desclasifican reproche de diputado a Matthei tras polémicos dichos