Cristián Caamaño barre el piso con Gustavo Álvarez y la U tras perder el Superclásico: "Al borde de ser mediocre"

Caamaño se cansó de Álvarez y la U

Por: Kevin Vejar

Charles Aránguiz en picada contra el árbitro

Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."
Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta
Rivarola no entiende esta contratación de la U

Diego Rivarola cuestiona tajantemente este refuerzo de la U: "Me cuesta creer que..."
Sebastián Piñera

“Como acto de buena voluntad”: Gobierno anunció reinstalación de placa conmemorativa de Piñera en Hospital de Alto Hospicio
asesinato en mall de Talca

¡En pleno espacio comercial! Brutal caso de mujer asesinada estremece a Talca
Vaccari quiere seguir jugando ante la U

DT de Independiente confiesa su solución para la llave ante la U: "El deseo de uno..."
Jeannette Jara

"Nuestro gobierno va a ser social”: Así fue el masivo cierre de la segunda semana de gira nacional de Jeannette Jara
Independencia

¡A lo Proyecto X! Reportan caótica fiesta clandestina en Independencia
Claudio Borghi vaticina el Superclásico

¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198

Colo Colo venció por la mínima a Universidad de Chile y se quedó con el Superclásico 198, derrota que dejó a los azules a al menos 12 puntos de Coquimbo Unido, líder absoluto del Campeonato Nacional, y en medio de las críticas al cuadro azul, el periodista Cristián Caamaño fulminó al técnico Gustavo Álvarez.

Fue en la transmisión de Radio Agricultura que, una vez finalizado el partido en el Estadio Monumental, el comunicador no se guardó nada contra el DT: "Es un gran comentarista, pero también hay que empezar a explicar un poquito esta campaña de la U, una campaña de la U que está al borde de ser mediocre hacia abajo".

En esa línea, acudió a las irrefutables estadísticas para fundamentar que los 'laicos' están bastante al debe en el torneo: "Ya son 21 partidos disputados, es decir, de 63 puntos apenas ha ganado 38. En algún momento la U tenía buen juego e individualidades, hoy día no va quedando mucho de ese recuerdo".

Pero eso no fue todo, pues también repasó con dureza lo que está siendo el segundo semestre del Romántico Viajero y la manera en que se le está escapando, una vez más, el título: "Ojo, en la segunda rueda, la U apenas ganó un partido: ante Unión Española". "Todos los demás han sido derrotas y empates", lanzó.

"Todo tapado por las actuaciones internacionales, es otra historia, pero lo que está pasando en el Campeonato Nacional es responsabilidad de los jugadores, pero también de Gustavo Álvarez", remató Caamaño, que evidentemente perdió la paciencia que le quedaba con el técnico de Universidad de Chile.

