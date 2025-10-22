Problemas para la U: Charles Aránguiz ya conoce su sanción tras expulsión ante Palestino

Charles Aránguiz expulsión.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Pamela Jiles recibe feroz trolleo tras comentario a Vale Cárcamo

“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Pensando en 2026! Colo Colo ya tiene en la mira a su primer refuerzo del próximo año
Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo
u de chile en copa sudamericana.

¿El nuevo poderoso? U de Chile lidera millonario ranking de premios en Copa Sudamericana
Colo Colo pierde a su figura.

Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¡Paren todo! Revelan ilusionantes nuevos antecedentes de Manuel Pellegrini y La Roja
Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta

En Universidad de Chile están con enfocados en las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús, pero también miran de reojo el clásico con Universidad Católica. En ese sentido, los azules ya conocieron la situación de Charles Aránguiz para el crucial duelo por la Liga de Primera.

El “Príncipe” fue expulsado en el último encuentro ante Palestino, por lo que tanto él como el club se encontraban esperando la decisión del Tribunal de Disciplina respecto a su castigo, veredicto que ya llegó.

Charles Aránguiz no jugará el clásico universitario

La sala de penalidades de la ANFP decidió no castigar excesivamente al volante azul y solo le dio una fecha de sanción, por lo que se perderá el clásico ante la UC. Con este panorama, deberá enfocarse en las semis ante Lanús para luego retornar ante Huachipato por el certamen local.

Quizás te pueda interesar: ¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League

Charles Aránguiz sanción.
Aránguiz recibió una fecha de sanción por su expulsión ante Palestino.

Sin dudas la baja de Aránguiz será dura de cara al clásico universitario, pero de igual forma es probable que Gustavo Álvarez plantee una formación alternativa para darle descanso a sus jugadores pensando en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juegan Charles Aránguiz y la U?

El próximo desafío de los azules será este jueves 23 de octubre, cuando reciban a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Tres días después, la U visitará a Universidad Católica en el Claro Arena, y cerrará la serie viajando a Argentina para disputar la vuelta el 30 de octubre.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Pamela Jiles recibe feroz trolleo tras comentario a Vale Cárcamo

“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Pensando en 2026! Colo Colo ya tiene en la mira a su primer refuerzo del próximo año
Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo
u de chile en copa sudamericana.

¿El nuevo poderoso? U de Chile lidera millonario ranking de premios en Copa Sudamericana
Colo Colo pierde a su figura.

Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¡Paren todo! Revelan ilusionantes nuevos antecedentes de Manuel Pellegrini y La Roja
Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta
hermana Krishna Aguilera reacciona a nuevos antecedentes

“Este hombre no va a pisar la calle”: La nueva hipótesis de hermana de Krishna Aguilera en medio de búsqueda
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League
Mayne-Nicholls critica a presidente Gabriel Boric

¡Le hizo contundente advertencia! Harold Mayne-Nicholls critica a Boric por tintes políticos en campaña
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

¡Para no creer! Revelan la verdadera razón de la ausencia de Esteban Pavez en Colo Colo

¿Así pasarán las penas? Relator argentino ataca a Chile por Mundial sub-20
diputado UDI habla sobre tragedia en Recoleta y JC explota

“La gente no los quiere, no les cree”: JC estalló en vivo contra diputado UDI que habló de tragedia en Recoleta

¡"Es un vendehumo"! Mauricio Pinilla ataca con todo a Fernando Ortiz en Colo Colo
quién es el justiciero de Recoleta

El “justiciero” de Recoleta: ¿Quién es el hombre que persiguió a delincuentes que chocaron con furgón escolar?
Arturo Vidal Colo Colo

¡Siguen sensibles! Periodista argentino ataca gratuitamente a Vidal por Mundial sub-20
Gianluca Prestianni carga contra Chile.

¿Enemigo de una nación? Gianluca Prestianni dedica nuevos e irónicos comentarios a Chile