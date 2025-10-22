Problemas para la U: Charles Aránguiz ya conoce su sanción tras expulsión ante Palestino

En Universidad de Chile están con enfocados en las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús, pero también miran de reojo el clásico con Universidad Católica. En ese sentido, los azules ya conocieron la situación de Charles Aránguiz para el crucial duelo por la Liga de Primera.

El “Príncipe” fue expulsado en el último encuentro ante Palestino, por lo que tanto él como el club se encontraban esperando la decisión del Tribunal de Disciplina respecto a su castigo, veredicto que ya llegó.

Charles Aránguiz no jugará el clásico universitario

La sala de penalidades de la ANFP decidió no castigar excesivamente al volante azul y solo le dio una fecha de sanción, por lo que se perderá el clásico ante la UC. Con este panorama, deberá enfocarse en las semis ante Lanús para luego retornar ante Huachipato por el certamen local.

Quizás te pueda interesar: ¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League

Aránguiz recibió una fecha de sanción por su expulsión ante Palestino.

Sin dudas la baja de Aránguiz será dura de cara al clásico universitario, pero de igual forma es probable que Gustavo Álvarez plantee una formación alternativa para darle descanso a sus jugadores pensando en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juegan Charles Aránguiz y la U?

El próximo desafío de los azules será este jueves 23 de octubre, cuando reciban a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Tres días después, la U visitará a Universidad Católica en el Claro Arena, y cerrará la serie viajando a Argentina para disputar la vuelta el 30 de octubre.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.