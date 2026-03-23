“Nos oponemos firmemente”: Nuevo intento de libertad del agresor de Nabila Rifo desata indignación

La polémica volvió a encenderse con fuerza luego de que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) saliera al paso para rechazar tajantemente un nuevo intento de Mauricio Ortega Ruiz por obtener la libertad condicional.

El hombre, sentenciado en 2017 a 18 años de cárcel por la brutal agresión contra Nabila Rifo y otros delitos, volvió a insistir en el beneficio tras haber cumplido más de la mitad de su condena, en lo que ya constituye su tercer intento.

Según informó ADN Radio, una cadena de movimientos activó el caso en cuestión de días. Tras ser alertado el 17 de marzo por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el SernamEG reaccionó de inmediato y el 20 de ese mismo mes ingresó su defensa en favor de la víctima ante la Comisión de Libertad Condicional de Aysén.

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Ahora, todas las miradas están puestas en el 14 de abril, fecha en que se resolverá esta nueva arremetida del agresor de Nabila Rifo. Frente a este nuevo escenario, el organismo sentenció: “Nos oponemos firmemente a la concesión de este beneficio y ya presentamos formalmente los descargos de la víctima”.

“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género, con el acceso a la justicia y con el respeto pleno a su derecho a ser oídas en cada etapa del proceso”, agregaron, de acuerdo con el citado medio.

Los intentos previos de Ortega

Cabe recordar, que el primer intento de Mauricio Ortega por obtener la libertad condicional fracasó en marzo de 2025. Sin embargo, meses después, en octubre, logró salir momentáneamente tras conseguir el beneficio. Eso si, la situación dio un vuelco cuando la Corte Suprema lo dejó sin efecto, acogiendo una acción del SernamEG.

El máximo tribunal determinó que no se evaluaron correctamente las condiciones de discapacidad visual de Nabila Rifo, lo que vulneró el debido proceso. El desenlace fue inmediato: en noviembre, Ortega debió regresar a prisión.

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