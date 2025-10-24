Caso Krishna Aguilera: Revelan video inédito de la captura del “Guatón Beltrán”

Un registro exclusivo mostrado por el matinal Mucho gusto encendió las alarmas este viernes. Se trata del video que muestra el preciso instante en que fue detenido el “Guatón Beltrán”, principal sospechoso en la desaparición de Krishna Aguilera, quien lleva más de dos semanas desaparecida.

“Esta información es exclusiva, que no tiene ningún otro canal y que puede ser determinante”, adelantó el periodista José Antonio Neme antes de emitir el material. En las imágenes, grabadas durante la madrugada del jueves 16 de octubre, se observa al imputado llegando al edificio donde residía, en la comuna de San Bernardo. Su presencia no pasó inadvertida: los vecinos, alertados por su retorno, avisaron rápidamente a la policía, ya que su búsqueda se encontraba en curso desde hacía varios días.

El registro difundido por Mega corresponde a una cámara de seguridad y muestra una secuencia mucho más extensa que los videos previamente conocidos. En él, se aprecia a Beltrán acompañado por dos jóvenes —aparentemente “soldados de la droga”—, además de un vehículo plomo estacionado al fondo, el mismo automóvil en el que fue visto junto a Krishna el pasado 4 de octubre, día de su desaparición.

Poco después de su llegada, los funcionarios de la PDI acudieron al lugar e intentaron conversar con el sospechoso, pero ante su reacción violenta, procedieron a reducirlo y detenerlo. El registro muestra el tenso momento en que los oficiales logran finalmente trasladarlo bajo custodia.

"Guatón Beltrán", el principal sospecho no quiere colaborar con la investigación

Aunque actualmente el “Guatón Beltrán” permanece en prisión preventiva, hasta ahora no ha querido colaborar con la investigación. Paralelamente, la PDI continúa desplegando operativos tanto en la Región Metropolitana como en Curicó, en busca de nuevas pistas que permitan esclarecer el paradero de Krishna Aguilera.

