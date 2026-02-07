Giro radical en Caso Julia Chuñil: Descubrimiento de fiscalía acciona el despliegue total en los bosques de Máfil

El enigma que mantiene en vilo a la Región de Los Ríos entra en su etapa más crítica. Tras meses de silencio y angustia en el sector de Huichaco, la investigación por la extraña desaparición de Julia Chuñil (72) ha dado un vuelco científico que complica judicialmente a su círculo íntimo.

El rastro: La evidencia que "habla"

Lo que parecía una bodega común de acopio de leña se convirtió en la pieza clave del rompecabezas. La Fiscal Regional, Tatiana Esquivel, confirmó un hallazgo que cambia el tono de la búsqueda: manchas de sangre humana con patrones de proyección. Este tipo de evidencia sugiere un evento violento y no un accidente doméstico, validando la teoría de intervención de terceros que maneja el Ministerio Público.

Para llegar a este punto, los peritos debieron realizar un trabajo titánico de despeje, moviendo toneladas de madera que ocultaban el rastro.

Sin rastro bajo el cemento

A pesar de las sospechas iniciales sobre el terreno habitacional, las excavaciones terminaron sin los resultados esperados. Durante los últimos días de enero, la maquinaria pesada destruyó el radier de la bodega buscando el cuerpo de la mujer, pero el suelo no entregó respuestas.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la indagatoria, según lo constatado por adnradio.c, las inspecciones en las inmediaciones directas del terreno de la vivienda ya se dieron por concluidas durante la jornada de ayer.

Operativo en la zona boscosa: La cuenta regresiva

Con el domicilio ya descartado como lugar de ocultamiento, Carabineros y equipos especializados han movido sus fichas hacia la densa vegetación de la zona. Basándose en análisis criminalísticos y el mapeo de movimientos de los imputados, el rastreo se traslada hoy mismo al corazón del bosque.

La comunidad de Máfil observa con estupor cómo la investigación apunta directamente al núcleo familiar, mientras el paradero de la adulta mayor sigue siendo, hasta ahora, el secreto mejor guardado de Huichaco. Cabe destacar, que la fiscalía dio como plazo máximo para realizar este tipo de acciones investigativas, hasta el 28 de febrero del presente año.