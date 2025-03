“No te da vergüenza”: Carolina Tohá protagonizó tenso momento con manifestantes en Santiago Centro

La ex ministra del Interior y precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, fue víctima de una agresión y funa por parte de un grupo de manifestantes la noche de este viernes en Santiago Centro. Varios individuos la persiguieron por varias cuadras, generando un tenso momento.

Inicialmente, Tohá denunció el incidente a través de su cuenta de X, donde relató que fue agredida y perseguida por varias cuadras. Según su testimonio, los manifestantes le gritaban insultos y la llamaban "paquita".

“Hoy caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores”, escribió.

En Chilevisión Noticias publicaron un video que muestra las agresiones y los insultos de parte de una mujer hacia la ex ministra. En las imágenes, se escucha a la manifestante gritar cosas como: “asesina”, “cómo no te da vergüenza” y que “muestre la cara”, pese a que Carolina Tohá no está encapuchada.

Por su parte, la cuenta del medio Megáfono Popular también difundió un vídeo que evidencia la agresión. En el metraje se puede ver a sujetos encapuchados persiguiendo a la ex ministra mientras la insultan e intentan agredirla, además de lanzar consignas relacionadas con la desaparición de Julia Chuñil.