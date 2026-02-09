¡De la leyenda para la joven promesa! Carlos Caszely pide foco total a Yastin Cuevas en Colo Colo

Mucho antes de que su nombre empezara a recorrer titulares, Carlos Caszely ya había puesto el ojo en él. Yastin Cuevas, con apenas 17 años, confirmó esas señales en el momento más inesperado: apareció en el último minuto y, con un certero cabezazo, rescató a Colo Colo ante Everton.

En una conversación de mediados de enero con RedGol, el exfutbolista aseguró tener plena confianza en el despegue futbolístico del joven delantero, a quien ha seguido de cerca durante su proceso en las divisiones menores del Albo.

“A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo 9. No es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales. Lo conozco desde los 13 años”, dijo al citado medio.

El consejo de Caszely

Pero junto con los elogios, también llegó la advertencia. Caszely quiere ver a un futbolista con los pies bien puestos en la tierra, centrado y lejos de la euforia. Porque, como él mismo ha visto tantas veces, un gol —aunque llegue en el segundo partido como profesional— no puede convertirse en un punto de inflexión para perder el foco.

En una charla con Julio César Rodríguez en Somos Yuly, el ídolo del fútbol chileno fue directo y explicó todo lo que, según él, un jugador joven no debe hacer si quiere triunfar en el fútbol, ya sea Yastin Cuevas o cualquier otro juvenil.

“Siempre y cuando no se empiece a teñir el pelo, no se empiece a poner aritos, no se empiece a tatuar, es un jugadorazo“, sentenció. Para Caszely, el quiebre aparece cuando el foco se corre de la cancha. “Ahí empiezan a perder el norte”, dijo al referirse a los asuntos extra futbolísticos, insistiendo en que un juvenil debe mantener la cabeza puesta, por sobre todo, en su carrera.

Mientras su nombre comienza a ganar espacio, Yastin Cuevas avanza paso a paso. Hoy, el joven delantero asoma como la tercera opción ofensiva de Colo Colo, por detrás de Javier Correa y Maximiliano Romero, quienes se han transformado en un apoyo clave para él en este comienzo de temporada.

