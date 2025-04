Carlos Caszely conmovido con Gustavo Álvarez y su mensaje a Colo Colo: "Eres un hombre del fútbol"

Luego de la tragedia que marcó al fútbol chileno el pasado jueves, donde dos hinchas de Colo Colo perdieron la vida en inmediaciones del Estadio Monumental, Gustavo Álvarez sacó la voz en Universidad de Chile con un emotivo mensaje, y ahora fue un conmovido Carlos Caszely quien agradeció el gesto del técnico azul.

Así es, el adiestrador del 'Romántico Viajero' no quiso quedar al margen de los terribles sucesos y, mediante un video publicado en las redes oficiales del club, envió sus condolencias tanto al círculo más cercano de las víctimas como a Colo Colo a nivel institución, palabras que en Radio ADN, Caszely aplaudió.

"No te conozco personalmente, pero a la distancia te mando un abrazo enorme. Por ese sentimiento, por ser un hombre leal, porque eres un hombre del fútbol, que entiende lo que es el fútbol, que somos adversarios y no enemigos, no como muchos que odian a Colo Colo y muchos colocolinos que odian a la U", arrancó.

En esa línea, el histórico del Cacique y La Roja le dejó un potente recado a los fanáticos de ambos clubes: "El respeto por sobre todas las cosas, y ojalá todos los hinchas de Colo Colo y la U que son energúmenos, lo puedan entender. Que el técnico de la U salga hablando de esa forma me parece enormemente grande".

"Muy agradecido Gustavo Álvarez por tus palabras", insistió en el cierre Caszely, para finalmente dejarle una cordial invitación al entrenador de Universidad de Chile: "Algún día, tendremos la oportunidad de tomarnos un café y hablar no solamente de los daños, sino que también de fútbol".

