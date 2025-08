“Lo ha pasado mal”: La drástica medida de seguridad de Carla Jara para su hijo tras amenazas a Kaminski

Este miércoles, cercanos a Carla Jara dieron a conocer que la ex figura de TVN tomó medidas para proteger a su hijo Mariano, contratando seguridad privada. La decisión se habría tomado tras conocerse el vínculo amistoso entre su exesposo, Francisco Kaminski, y el empresario del barrio Meiggs que fue asesinado por sicarios.

Tras ser relacionado con el asesinato del empresario Felipe Reyes Ossa, el presentador recibió amenazas de muerte contra él y su ex pareja, lo que generó una rápida respuesta por parte de Jara. De acuerdo con fuentes citadas por LUN, tomó la decisión de contratar escoltas para resguardar a su hijo de 11 años durante sus entrenamientos de fútbol.

Escoltas para su hijo

“Ella puso unos guardias para el niño cuando va a jugar fútbol. Nada más”, reveló Paulina Nin de Cardona al medio de circulación nacional, quien confirmó la decisión de su compañera en el programa “El medio día” como una medida de seguridad luego de la denuncia realizada por Kaminski.

“Le pregunté a Carla si había contratado guardaespaldas y ella me dijo que no, que no había contratado guardaespaldas sino que guardias para que acompañen a su hijo cuando va a jugar fútbol, porque es un lugar abierto y puede entrar cualquier persona. Y que no era para ella, sólo para Mariano”, contó la ex animadora del Festival de Viña del Mar.

“Ella está bien, está tranquila”, agregó la figura televisiva. “Nadie quiere estar en esa situación, menos por algo que no le compete”, empatizó. “Sus compañeros están siempre pendientes de ella. Yo siempre le pregunto cómo está, si necesita algo, qué puedo o no decir”, contó Paulina, a la vez que sinceró que “Carla lo ha pasado mal”.

“Le dije: ‘Ya poh, comadre, tiene que aprender a afinar el ojo. Salís de una y te metís en otra’. Ojalá le vaya bien ahora, porque es una buena niña, buena cabra. Pero con todas estas cosas, una aprende, de lo bueno y lo malo”, cerró.