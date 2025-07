Por vínculo con “Rey de Meiggs”: El delicado momento que atraviesa Carla Jara tras graves amenazas a Kaminski

Carla Jara está atravesando un momento especialmente delicado luego de que su ex pareja, Francisco Kaminski, recibiera amenazas vinculadas al caso del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

El comunicador, quien declaró como testigo por el asesinato el empresario, con quien tenía un vínculo previo a su crimen, también concedió una serie de entrevistas para hablar del tema y aclarar la situación.

Es más, tras sus declaraciones, Kaminski habría sido víctima de una extorsión por tres millones de pesos. Los mensajes intimidatorios incluyeron datos personales de Carla Jara y su hijo, lo que hizo que el drama salpicara directamente a la ex integrante del Team Mekano y otrora esposa del comunicador.

¿Cómo se encuentra Carla Jara?

El pasado viernes, en el programa Only Fama, la comunicadora Paula Escobar se refirió a la compleja situación que estaría atravesando el rostro de TVN. “Le escriben y le mandan un mensaje bomba, que se abren y desaparecen, y estaría involucrada su ex mujer, con datos relevantes de Carla Jara, dirección, datos personales, etc... Supuestamente, sería un acreedor de Kaminski”, detalló Escobar.

Y eso no fue lo único: también mencionó haber conversado con personas vinculadas a la señal estatal, quienes le habrían entregado información confidencial sobre la situación actual de la comunicadora.

“El punto es que desde TVN me informan que Carla Jara está viviendo un momento complicado, no entraremos en más detalles para resguardar a la familia de Carla”, reveló. También expresó que Jara y su hijo “no están haciendo una vida normal” luego de que explotara públicamente el tema.