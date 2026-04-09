Santiago Wanderers toma importante decisión con sus jugadores campeones de Libertadores Sub 20

Ya han pasado un par de semanas desde que Santiago Wanderers ganó la Copa Libertadores Sub 20 y los ánimos de festejos quedaron atrás en el puerto. Sin embargo, las buenas noticias para los juveniles caturros no han terminado, ya que la dirigencia tomó una decisión que puede ser clave para su futuro.

En la quinta región están contentos después de un muy buen triunfo en la última jornada ante Puerto Montt, pero la misión ahora es ratificar el nivel ante San Luis de Quillota, equipo que dirige nada más y nada menos que Humberto Suazo. Para quedarse con los tres puntos, Francisco Palladino, DT de los caturros, tiene un importante plan.

Santiago Wanderers recurre a la cantera

Según informaron desde La Estrella de Valparaíso, Wanderers le dará la chance a una buena cantidad de jugadores campeones de la Libertadores Sub 20. "Tanto el técnico charrúa como la dirigencia porteña consideran que la brega ante los canarios es idónea para que parte del grupo que levantó la Copa Libertadores no solo sume minutos, sino que derechamente sea titular en un duelo por los puntos", informaron.

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Los jugadores de Santiago Wanderers regresaron listos para festejar con sus hinchas la CONMEBOL #LibertadoresSub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/KliuqaqblN March 24, 2026

En esa misma línea, aunque no dieron nombres específicos, complementaron la información afirman que "se espera que al menos cinco de los monarcas continentales sean parte de la nómina para el compromiso y que por lo bajo un par juegue desde el arranque".

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La buena noticia es que Santiago Wanderers está considerando a quienes consiguieron uno de los logros más importantes en la historia del club, dándoles minutos y entregándoles la oportunidad de sumar rodaje en la Primera B. El partido está agendado para el domingo 12 de abril a las 15:00 horas en un Estadio Elías Figueroa Brander que recibirá una importante cantidad de hinchas caturros.